Tensão na Catalunha mantém-se

Cenas de batalha campal esta noite entre catalães e polícia em frente à delegação do governo espanhol em Barcelona.

No dia em que os catalães voltaram a sair às ruas para protestar contra a sentença de até 13 anos de prisão para vários ex-governantes e líderes da região, o Departamento de Estado norte-americano pediu esta terça-feira “moderação” aos manifestantes. O presidente Donald Trump prefere uma “Espanha forte e unida”, declarou um porta-voz do governo.

A esta hora, milhares de pessoas concentram-se em frente à delegação do governo espanhol em Barcelona onde até ao momento já se registaram várias cargas policiais. Desde esta manhã que os independentistas voltaram a cortar auto-estradas e a encher as ruas de protestos. Neste momento, verificam-se cenas de batalha campal em várias avenidas da capital catalã.

A tensão apodera-se da Catalunha pelo segundo dia consecutivo. Na segunda-feira, mais de 20 mil pessoas invadiram o aeroporto de Barcelona imitando o sucedido em Hong Kong. De imediato, a pé e de transportes, milhares de pessoas dirigiram-se aos terminais do complexo aeroportuário. A organização chegou a distribuir falsos bilhetes de embarque para permitir a entrada na zona exclusiva para passageiros dos independentistas.

Durante horas, o aeroporto ficou colapsado e foram cancelados centenas de voos com turistas e tripulação de voo estupefactos com o protesto. Alguns dos ativistas chegaram a circular pela pista do El Prat enquanto a polícia de choque carregava sobre os manifestantes dentro e fora do complexo com o lançamento de granadas de gás lacrimogéneo e balas de borracha.

O serviço de urgências do Departamento de Saúde calculou em mais de uma centena o número de pessoas feridas durante as cargas policias no aeroporto. Um jovem de 22 anos perdeu um olho depois de receber um disparo de uma bala de borracha. Outra pessoa terá perdido “40% da massa testicular”, de acordo com um dos organizadores do protesto, citado pelo El Mundo.

Bruno Amaral de Carvalho

