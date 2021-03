O Presidente russo reagiu ao seu homólogo norte-americano que declarou na televisão que considera Putin assassino.

Tensão entre Washington e Moscovo. "Desejo-lhe saúde", responde Putin a Biden

"O que lhe responderia eu? Eu diria: 'Fique bem! Desejo-lhe saúde", comentou Vladimir Putin esta quinta-feira, segundo a RT, referindo-se à recente entrevista de Joe Biden à ABC News em que o Presidente norte-americano chamou o seu homólogo russo de assassino.

Vladimir Putin sublinhou que as suas palavras não têm qualquer sentido irónico ou humorístico. "Na história de cada povo, de cada Estado, há acontecimentos muito difíceis, dramáticos e sangrentos, mas quando avaliamos outras pessoas, ou mesmo outros Estados, outros povos, é como se nos olhássemos sempre ao espelho. Vemos sempre o nossa reflexo", refletiu o líder russo.

"Transferimos sempre para outra pessoa o que respiramos, aquilo que é a nossa essência" e "vemos sempre noutra pessoa as nossas próprias qualidades e pensamos que ela é o mesmo que nós", continuou Vladimir Putin.

O Presidente russo argumentou que "a classe dominante dos Estados Unidos resolve problemas de política interna e externa" fazendo acusações fortes contra outros países, recordando que os Estados Unidos são o único país do mundo que utilizou armas nucleares, "e ainda por cima contra um Estado não nuclear, contra o Japão".



Falando das relações bilaterais entre os EUA e a Rússia, o líder russo concluiu que a Casa Branca, em geral, está pronta a manter "certas relações" com o Kremlin, "mas sobre as questões que são do interesse dos próprios Estados Unidos, e sobre as suas condições".

"Embora pensem que somos iguais a eles, somos pessoas diferentes, temos um código genético, cultural e moral diferente, mas sabemos como defender os nossos próprios interesses e trabalharemos com eles, embora nas esferas que são do nosso interesse e sob as condições que consideramos benéficas para nós. E eles terão de ouvir isto", advertiu Putin.

"Nós, tendo em conta os nossos interesses nacionais, vamos desenvolver relações com todos os países do mundo, incluindo os Estados Unidos", concluiu.

