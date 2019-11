“Tenho recebido mensagens de pessoas a apostar no Reino Unido do ponto de vista económico e de investimento”

Numa entrevista ao Contacto, o embaixador de Portugal em Londres, no período do Brexit, diz estar otimista quanto ao futuro do Reino Unido e da comunidade portuguesa.

Telma Miguel, em Londres



Manuel Lobo Antunes, de uma família portuguesa proeminente, tem 61 anos, 5 filhos, já cumpriu três outros postos como embaixador e durante 12 anos em Portugal assumiu funções de secretário de Estado e de assessor diplomático de António Guterres.



O Contacto entrevistou-o em Londres, na embaixada em Belgrave Square, a 30 de outubro, um dia antes da saída prevista do Reino Unido da União Europeia.

Chegou a Inglaterra com o Brexit. Como foram estes três anos de tumulto?

Cheguei em 2016, logo a seguir ao referendo. Tumulto é uma palavra forte. Tudo se passa no interior do parlamento e a situação social permanece tranquila. Obviamente, tem havido manifestações gigantescas, mas aqui são quase um convívio. As pessoas levam cartazes com humor, levam os filhos. Agora, do ponto de vista político tem sido intenso. Para um embaixador, em que uma das funções é fazer o acompanhamento da situação e análise política, tem tido muito interesse. E tem-me dado oportunidades, que noutras circunstâncias não teria, de conhecer muita gente ligada ao ‘establishment’ político, o que profissionalmente é muito enriquecedor. Mas é também um tema demasiado presente e temos que encontrar outras áreas, senão perdemos dimensões importantes do Reino Unido.

Seria melhor o RU permanecer na UE

O que pode acontecer ao Reino Unido (RU)?

Foi assinado o acordo de saída e agora estão marcadas eleições (12 de dezembro). Sempre estive otimista de que o Brexit se concluiria com acordo. Assim, evitaremos uma saída desordenada e as coisas processar-se-ão de forma tranquila e programada, quer para os setores económicos, quer para os nossos cidadãos aqui, que são muitos. E depois o RU fora da União Europeia é uma experiência que ninguém conhece, pela qual ninguém passou. E também muito dependerá daquilo que for o acordo futuro entre a UE e o Reino Unido, depois do Brexit. Muitos acreditam que haverá oportunidades de cooperação comercial e económica com países terceiros, novas oportunidades de regulamentação em termos de emigração. Outros setores continuam a pensar que quer em termos económicos, quer em termos da posição do Reino Unido num mundo global, não é a melhor opção.

Qual é o ponto de vista português?

Temos dito que seria melhor o Reino Unido permanecer na UE, mas respeitamos a decisão soberana do referendo. A partir daí, o nosso objetivo é garantir que a saída seja ordenada e que o RU tenha no futuro com a UE uma relação tão estreita quanto possível.

Sinal positivo da comunidade portuguesa

E para os portugueses que vivem aqui?

Não posso falar pelos milhares de portugueses que vivem aqui. Havendo casos pontuais de dificuldade, no geral, as coisas passam-se bem, quer do ponto de vista da regularização do estatuto das pessoas, quer nos contactos com a administração britânica. Não quer dizer que não haja pessoas que se queixam de que são menos bem tratadas. Ou que acham que são menos bem-vindas do que no passado. Mas a esmagadora maioria tem-nos dado um sinal positivo em relação à sua situação atual e às expectativas sobre o futuro.

As pessoas que tiverem emprego vão assegurar a sua permanência?

É o que está previsto no acordo de saída. E que após a saída, a situação será tão próxima quanto possível da atual. Isso foi aliás, um dos cavalos de batalha das negociações.

Houve queixas de portugueses de que era muito difícil tratar de documentos.

Houve um período muito difícil, mas foram tomadas medidas pelo governo português que aliviaram muito essa pressão. E agora são mais os elogios. Houve um investimento em recursos humanos, um reforço em termos materiais e em termos tecnológicos. Encontraram-se novos espaços de atendimento ao público e novos sistemas de marcação de entrevistas para passaportes e cartão de cidadão. A situação hoje é radicalmente diferente de quando cá cheguei. É evidente que o Brexit colocou uma pressão para a qual os serviços não estavam preparados. Primeiro, por causa de pessoas que - assustadas - entenderam que deviam dar a conhecer a sua existência ao consulado português. Houve um aumento exponencial de inscrições consulares e depois um aumento exponencial também de pedidos de passaporte e de cartões de cidadão.

As pessoas receiam uma crise económica?

Tenho recebido mensagens de pessoas que estão a apostar no RU do ponto vista económico e de investimento. Tem havido reações mistas: umas preocupadas, outras entendendo que isto pode ser uma solução para se encontrar nichos de investimento. É normal que os agentes económicos estejam na expetactiva e portanto gerem os seus negócios de forma prudente. Mas julgo que a atividade económica encontrará a normalidade.

Portugueses de "qualidade excecional"

Como é a comunidade portuguesa no RU?

Muito diversificada. Em termos de localização, de passado, de experiência profissional e de idade. Muitos dos nossos concidadãos vieram nos anos 70 ou 80, e instalaram-se, sobretudo, na área dos serviços, do comércio, etc. Recentemente há uma camada jovem muito significativa, que veio depois de 2011. São pessoas com tipos de atividades diferentes e que estão ou nos serviços financeiros, ou na investigação, professores, artistas de grande qualidade, que sei que terão um grande futuro. E há pessoas de qualidade excecional no campo da investigação ou da finança. Imaginar que temos dois portugueses que ocupam lugares de topo no HSBC e no Loyds Bank é qualquer coisa de notável. Ou que temos investigadores portugueses que recebem bolsas de estudo muito importantes, ou um físico, em Lancaster, que descobriu uma nova galáxia. Para mim, como embaixador é muito reconfortante. Posso acreditar que há um bom futuro para Portugal porque temos mantido um nível de qualidade dos nossos cidadãos e muitos deles estão a regressar a Portugal. Espero que com esse regresso possam dar o contributo do que aqui fizeram e aprenderam.

Há muitos a voltar por causa do Brexit?

Há de facto um incremento. Talvez para muitos o Brexit tenha sido a gota de água. Muitos outros também porque acham que Portugal está a oferecer novas oportunidades.

Como é viver em Londres?

É uma cidade com uma oferta cultural absolutamente extraordinária. Vou a concertos de música erudita, a musicais. Depende das pessoas com quem estou. Vou a cafezinhos mais discretos, mais distantes e vou ouvir os artistas portugueses. Uma das coisas mais extraordinárias da cidade de Londres é que tem de tudo para todos. Só para dar um exemplo, há um clube de galinhas, com página no Facebook, em que se fala das galinhas com grande entusiasmo e 'expertise'. O respeito pela diferença, a tolerância, a compreensão do outro são grandes. É óbvio que as pessoas aqui têm uma vida difícil, a vida social é complexa, a cidade é dura, mas a verdade é que você se sente livre e à vontade para ser quem é. E há um civismo extraordinário.

Os momentos de lazer

Quando não está na representação das suas funções oficiais o que gosta de fazer?

Tenho gostos relativamente simples. Vou muito a livrarias, compro livros, mas cada vez tenho menos tempo para os ler. Mas eu gosto do objeto, de mexer, do cheiro, de os ver. Vou muito ao cinema, muito mais do que em Lisboa, ou em Roma, onde vivi antes de vir para aqui. As salas são ótimas, muito confortáveis, os ecrãs são fantásticos. Sou um coleccionador de CD há muitos anos, é uma obsessão. De música erudita, mas também de música mais popular. Tenho filhos adolescentes e uma das formas de não me desligar deles é partilhar alguns dos seus interesses. Tenho uma 'playlist' de música não erudita de 1.500 canções. E eles estão sempre a mandar-me coisas novas. Acho que isto é uma forma de companheirismo. E quando vou a Lisboa saio muito com eles à noite, vamos aos bares, ao Lux.

Qual foi o posto de que gostou mais na sua carreira?

Gostei de todos, por razões diferentes. Estive em África como jovem diplomata, no Zimbabué, foi dos sítios mais divertidos, fiz amigos que ficaram até hoje, foi uma experiência incrível. Os meus filhos mais velhos têm imensas saudades. O meu primeiro posto foi na Holanda. Também gostei, nasceu lá um dos meus filhos e isso também me marcou muito. E depois fui embaixador na UE (em Bruxelas), de 2009 a 2012, apanhei o auge da crise económica portuguesa. Foi muito interessante. Conheci muita gente, muito diversificada, também gostei. E embora fosse uma época difícil consegui levar este posto com uma leveza de espírito, o que é necessário para manter uma certa perspetiva. E Bruxelas é uma cidade de que gosto, muito cosmopolita. Não é Londres, mas tem uma boa oferta. Muitas vezes até pensei que seria um bom sítio para a minha reforma. E depois o meu anterior posto, Roma, foi maravilhoso. Tenho muitas saudades, porque Roma tem muito a ver comigo, do ponto de vista dos meus interesses pessoais e porque é uma cidade muito bela, as pessoas são alegres e todo o país é lindíssimo.

Irmãos Lobo Antunes:‘ínclita geração’

O professor Eduardo Lourenço disse no funeral do seu irmão João, que os irmãos Lobo Antunes são uma ‘ínclita geração’. O que acha disso?

Tenho muita dificuldade de falar de mim e da minha família. Por razões de pudor, gosto de transmitir os afetos em privado. Reconheço que os meus irmãos são pessoas extraordinárias. O meu irmão João [neurocirurgião] foi uma pessoa notável, com quem tive uma ligação fortíssima e cuja morte me causou o maior dos desgostos [outubro de 2016], e em quem penso quase todos os dias. O meu irmão António [escritor] reconheço-lhe rasgos de genialidade. Ganha-se muito em conhecer o António pessoalmente. Como pessoa pública tende a ser muito contencioso e problemático e há muita gente que não gosta dele. Em privado, é uma pessoa fascinante, com uma cultura extraordinária. E tenho outros irmãos, cada um na sua carreira e na sua maneira de ser, de grande qualidade. Não sei se isso faz uma ínclita geração ou não. Porque a ínclita geração é o Infante D. Henrique, o D. Duarte, o Infante Santo. O professor Eduardo Lourenço tem grande amizade com o meu irmão António, também conheceu bem o João, e isso é uma grande amabilidade.

Mas é um apelido em que se reconhece que todos os irmãos tiveram influência na sociedade portuguesa e deixaram marca.

Não sei se vou deixar marca. Fiz uma boa carreira, que me deu postos interessantes, que me levou ao topo relativamente jovem. Agora não sei se deixo alguma coisa, se serei um exemplo de diplomata. Estou com 61 anos, já perdi dois irmãos e os meus pais e a pessoa vai vendo o castelo desmoronar-se. Gostaria que as pessoas se lembrassem de mim por coisas que apreciam.