O edifício é um dos mais misteriosos da capital norte-americana e vai poder ser visitado em breve.

Religião

Templo mórmon nos EUA reabre portas ao público pela primeira vez desde 1974

AFP Com seis pináculos dourados e paredes brancas imaculadas, o Templo Mórmon de Washington parece saído de um livro de ficção científica e tem intrigado há décadas aqueles que o vêm, mas que nunca puderam ali entrar. A sua curiosidade será satisfeita em breve: pela primeira vez em quase meio século, vai abrir as portas ao público.

O edifício, um dos mais misteriosos da capital norte-americana e da região, é normalmente apenas acessível aos membros da ultraconservadora Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para esta comunidade, a família, a castidade e o trabalho missionário são valores centrais. Dados que alimentam a imaginação do público.

"As pessoas pensam que o que fazemos no interior é um segredo. Mas como pode ver-se hoje, é só sagrado. Muito sagrado para nós", afirma Kevin Duncan, um alto funcionário da igreja, à AFP.

O tempo abre ao público em geral entre o final de abril e o início de junho. Na segunda-feira passada, durante uma apresentação à comunicação social, o templo acolheu não-mórmons pela primeira vez desde 1974, data da sua consagração. Para quem visita esta é uma oportunidade de ver o interior elegante e luxuoso do templo com as suas alcatifas grossas e decorações banhadas a ouro. O pó parece não existir e só se entra depois de calçar chinelos brancos.

6 A entrada principal da igreja Foto: Eva HAMBACH / AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A entrada principal da igreja Foto: Eva HAMBACH / AFP Uma parede mostra imagens dos apóstolos no interior do edifício Foto: Eva HAMBACH / AFP A figura do anjo Moroni no topo de um dos seis pináculos do templo Foto: Eva HAMBACH / AFP O templo abriu para visitas pela última vez em 1974 Foto: EVA HAMBACH / AFP Livros sagrados em exposição no Centro de Visitas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Foto: Eva HAMBACH / AFP Esta segunda-feira, o templo abriu para uma rara apresentação à comunicação social Foto: Eva HAMBACH / AFP

A última vez que o templo abriu as portas ao público foi há 48 anos. Nesta altura Gerald Ford era presidente dos Estados Unidos e, de acordo com a igreja, 750 mil pessoas afluíram ao templo em Kensington Hill, nos arredores de Washington, onde está construído. Entre eles estava a então primeira-dama, Betty Ford.

O templo fechou em 2018 para renovação e deveria reabrir em 2020, mas a pandemia da covid-19 adiou a abertura do local.

Batismos estão reservados aos mortos

Os futuros visitantes deverão reservar os bilhetes gratuitos para visitar o templo entre o final de abril e o início de junho.

A visita permite descobrir os rituais da igreja, considerada um dos lugares mais santos da Terra pelos seus fiéis, que ao entrar ali têm de tirar as roupas do dia a dia e vestir-se de branco. "É um símbolo de igualdade e pureza", explica à AFP David Bednar, um dos 12 apóstolos da igreja, vindo do Utah.

Os curiosos poderão também visitar o batistério, onde uma pequena piscina está colocada nas costas de 12 touros de mármore branco em tamanho real, em representação das 12 tribos de Israel.

Os rituais ligados a esta estrutura têm uma particularidade: os batismos por imersão que acontecem no templo mórmon estão reservados aos mortos.

Igreja espera centenas de milhares de visitantes

O templo permite que os seus seguidores sejam batizados em nome de um dos seus antepassados. As almas destes últimos — se existirem, o que esta religião acredita firmemente que sim — são livres de aceitar ou não esta 'dádiva'. Já os batismos normais são realizados noutros edifícios.

Entre as muitas outras salas do templo com vários andares, encontram-se as 'câmaras de selagem', onde são realizados os casamentos ('selados') em torno de um altar de mármore branco estofado a veludo de cor bege.

Estas celebrações são conduzidas exclusivamente entre um homem e uma mulher, e destinam-se a durar não só durante toda a vida, mas também após a morte, porque "a família é essencial no plano" divino, nota David Bednar. Pais e filhos também podem vir e "selar" os seus laços para a eternidade numa cerimónia que decorre nas mesmas salas.

