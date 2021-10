No início da manhã de quinta-feira, o sistema de baixa pressão - apelidado "Ignatz" pelos meteorologistas - começou a mover-se sobre a Alemanha trazendo consigo fortes rajadas, tempestades e chuva.

Tempestade "Ignatz" arrancou árvores e está a afetar viagens na Alemanha

Os ventos extremos e a chuva causaram estragos em toda a Alemanha esta quinta-feira, causando grandes perturbações nas viagens. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) emitiu um aviso laranja (nível 2) de tempestade para a maior parte da Alemanha - e um aviso vermelho mais grave (nível 3) em algumas áreas numa faixa central em todo o país.

Durante o dia, o DWD espera ventos fortes e rajadas semelhantes a furacões de mais de 100 km por hora. A tempestade já causou grandes danos e impactou as viagens nas linhas ferroviárias. Um comboio de mercadorias colidiu com um ramo caído no distrito de Bad Godesberg, em Bona, na quarta-feira à noite, e o tráfego de longa distância entre Colónia e Koblenz foi afetado pela manhã.

Segundo um porta-voz da Deutsche Bahn (DB), citado na imprensa alemã, o ramal tinha caído na via na margem esquerda do Reno devido à tempestade. "Temos de nos desviar para a margem direita do Reno e estamos a trabalhar a todo o vapor para reparar os danos", disse um porta-voz do DB.

8 Um barracão de ferramentas no distrito de Klausdorf é destruído. Com a baixa pressão "Ignatz", a primeira forte tempestade de outono do ano move-se sobre a Alemanha. Frank Molter/dpa

O Serviço Meteorológico Alemão, indicou que as velocidades máximas do vento registadas nas montanhas, atingiram 166 km/h. Os comboios de longa distância entre Colónia e Coblença foram desviados nas primeiras horas, com atrasos entre 20 e 90 minutos. As paragens na estação central de Andernach, Remagen e Bonn foram canceladas.

Os comboios de longa distância entre Würzburg e Nuremberga foram também desviados devido a danos causados por tempestades. Uma árvore caiu sobre uma linha entre Neumünster e Rendsburg. Isto causou perturbações nos serviços ferroviários entre Hamburgo e Kiel, e Flensburg.

Circulação de comboios interrompida entre Luxemburgo e Thionville Não há ainda informações quanto à retoma da circulação ferroviária entre as duas cidades.

Uma porta-voz da Deutsche Bahn disse que o relatório foi recebido por volta das 7.30 da manhã. O operador ferroviário advertiu que poderia haver mais interrupções e cancelamentos ao longo do dia, sendo que os passageiros podem verificar no site da DB as atualizações referentes às áreas que lhes interessem.

Segundo o The Local, no estado de Hesse, a polícia e os serviços de emergência receberam vários relatórios de árvores caídas, tendo ainda um trampolim sido arrastado pelas ruas. Houve alguns danos menores em propriedades privadas e, de acordo com a polícia, não houve relatos de feridos.

Em Rhineland-Palatinate, houve vários acidentes de trânsito devido a ramos, árvores ou caixotes de lixo rebentados nas estradas. A ponte do Reno perto de Speyer, que faz parte da Autobahn 61, foi fechada devido a uma capotagem de um camião. A polícia acredita que rajadas de vento apanharam o reboque do camião e provocaram a sua capotagem.

Segundo a imprensa local, na Turíngia e Baden-Württemberg, as árvores foram arrancadas. Em Delmenhorst, Baixa Saxónia, um homem foi atingido por um ramo em queda na quarta-feira à noite, mas não sofreu ferimentos graves, anunciou a polícia.

A DWD avisou que haverá várias tempestades de chuva por todo o país. Na metade norte da Alemanha, o serviço meteorológico advertiu sobre tempestades que se deslocam para leste com ventos de força bruta de até 105 quilómetros por hora. Os meteorologistas disseram que também seria particularmente tempestuoso na costa do Mar Báltico.

O DWD alertou para a queda de ramos e telhas, e recomendou que as pessoas tentassem ficar dentro de casa, particularmente em áreas gravemente afetadas. Os meteorologistas afirmam que o vento diminuirá a partir do oeste ao longo da tarde. Está programado para arrefecer no geral. As temperaturas na quinta-feira serão entre 15 e 18C, no oeste e norte entre 12 e 15C.

