Tempestade Fabien:Córsega afetada por ventos violentos

O sudoeste de França e a Córsega foram afetados por ventos violentos, que levaram ao encerramento dos aeroportos da ilha. Nove localidades francesas estão ainda estão em alerta laranja. A tempestade Fabien, com rajadas de quase 150 km/h, varreu a costa atlântica durante a noite de sábado 21 para domingo 22 de dezembro, com ventos violentos. O mau tempo está a afetar o sul de França, até a Córsega, onde também se preveem grandes inundações. A cidade de Ajaccio estava no sábado à noite inacessível por ar, mar e terra, após o encerramento do aeroporto, inundada, a proibição de saídas de barco depois das 16h, depois o encerramento das estradas desde as 21h.