Continua a aumentar o número de vítimas da tempestade que nos últimos dias tem varrido o noroeste da Europa.

Mau tempo

Tempestade Eunice já fez 16 mortos na Europa

AFP Continua a aumentar o número de vítimas da tempestade que nos últimos dias tem varrido o noroeste da Europa.

A tempestade Eunice, que atingiu o noroeste da Europa, já provocou, pelo menos, 16 mortos e danos materiais e cortes de energia generalizados.

Entre as 16 vítimas mortais já confirmadas, quatro foram registadas na Holanda e outras tantas na Polónia, três em Inglaterra, duas na Alemanha, duas na Bélgica e uma na Irlanda. Muitas das mortes foram causadas pela queda de árvores em veículos.



Na ilha de Wright, no Reino Unido, o vento atingiu uma velocidade inédita de 196 km/h e, pela primeira vez, Londres esteve sob alerta vermelho para este tipo de condição meteorológica.

A tempestade Eunice formou-se na Irlanda e passou por partes do Reino Unido na sexta-feira, depois no norte de França e nos países do Benelux antes de continuar para a Dinamarca e Alemanha, onde um grande terço do norte do país foi colocado em alerta vermelho.

Na Alemanha, "mais de 1.000 quilómetros de vias férreas foram danificados", segundo um porta-voz da empresa ferroviária Deutsche Bahn. A queda de árvores foi parcialmente responsável pelo corte do tráfego no norte do país. No entanto, o pico da tempestade passou e o alerta emitido pelo serviço meteorológico alemão foi levantado.

Viagens canceladas e eletricidade cortada

Centenas de voos, comboios e ferries foram cancelados no noroeste da Europa devido aos ventos extremos causados pela tempestade Eunice, que atingiram em menos de 48 horas esta zona do velho continente, após a passagem da tempestade Dudley, que provocou pelo menos seis mortes na Polónia e Alemanha.

Na Holanda, dezenas de casas foram evacuadas na capital, Haia, devido ao receio de que uma torre da igreja desmoronasse. A rede ferroviária holandesa e os serviços Thalys Amsterdão-Bruxelas foram interrompidos.

No Reino Unido, pelo menos 226.000 casas ficaram sem eletricidade ao meio-dia de sábado, com as seguradoras a estimar os danos em mais de 300 milhões de libras (360 milhões de euros). Cenário semelhante repete-se na Polónia, onde várias ligações ferroviárias estão suspensas.

Foram confirmadas mais quatro vítimas, face ao último balanço, nos diferentes países por onde tem passado a tempestade, que é a segunda a atingir a Europa esta semana. A primeira provocou a morte a pelo menos cinco pessoas na Alemanha e na Polónia.

No norte de França, cerca de 30 pessoas ficaram feridas em acidentes rodoviários relacionados com o vento ou devido à queda de objetos. Cerca de 37.000 casas ficaram sem eletricidade e algumas ligações ferroviárias regionais foram interrompidas. O tráfego de ferry-boats entre canais também foi interrompido e centenas de voos foram cancelados.

O país vizinho, que tem hoje quatro departamentos do norte litoral em alerta laranja, registou ainda ondas por vezes superiores a nove metros na zona da Bretanha, bem como rajadas de vento que atingiram os 176 km/h no Cabo Gris-Nez.

