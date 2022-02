A tempestade formou-se na Irlanda e passou por várias zonas do Reino Unido na sexta-feira, atingindo depois o norte de França e nos países do Benelux antes de seguir para a Dinamarca e Alemanha.

Mundo 2 min.

Mau tempo

Tempestade Eunice faz nove mortos na Europa

AFP A tempestade formou-se na Irlanda e passou por várias zonas do Reino Unido na sexta-feira, atingindo depois o norte de França e nos países do Benelux antes de seguir para a Dinamarca e Alemanha.

A tempestade Eunice, que continua a varrer o noroeste da Europa esta manhã de sábado com fortes rajadas ainda esperadas ao longo da costa alemã, provocou, pelo menos, nove mortes e danos materiais significativos.

A tempestade formou-se na Irlanda e passou por várias zonas do Reino Unido na sexta-feira, atingindo depois o norte de França e nos países do Benelux antes de seguir para a Dinamarca e Alemanha, onde um terço do norte do país foi colocado sob alerta vermelho até este sábado de manhã.

"Há um risco de fortes rajadas de força de tempestade (nível 3 de 4). Rajada máxima: 100-115 km/h", avisou o serviço meteorológico alemão, alertando para o risco de árvores arrancadas, queda de ramos e telhados danificados. "Por favor mantenha-se afastado de edifícios, árvores, andaimes e linhas elétricas, em particular. Se possível, evite ficar no exterior", pediram as autoridades germânicas.

A tempestade deixou um rasto de devastação e causou grandes perturbações. Centenas de voos, comboios e ferries foram cancelados através do noroeste da Europa, uma vez que os ventos extremamente fortes de Eunice atingiram menos de 48 horas após a tempestade Dudley ter morto pelo menos seis pessoas na Polónia e na Alemanha.

Nesta fase, nove mortes foram relatadas devido à tempestade Eunice. A última morte relatada pela polícia na Alemanha ocorreu nas primeiras horas da manhã: um condutor foi morto quando uma árvore caiu sobre o seu veículo em Altenberge, na Renânia do Norte-Vestefália.

Nos Países Baixos, quatro pessoas foram mortas por queda de árvores ou em acidentes, de acordo com os serviços de emergência holandeses. Em Haia, dezenas de casas foram evacuadas devido ao receio de que uma torre da igreja pudesse desmoronar. Um homem de 60 anos de idade morreu no sudeste da Irlanda, disse a polícia.

Em Londres, uma mulher na casa dos 30 anos morreu, na sexta-feira à tarde, quando uma árvore caiu sobre o carro em que viajava, e um homem na casa dos 50 morreu, perto de Liverpool, no noroeste de Inglaterra, quando os destroços atingiram o pára-brisas do carro em que se encontrava.

Na Bélgica, houve a lamentar a morte de um homem canadiano de 79 anos que vivia num barco na marina ocidental de Ypres, que caiu à água enquanto tentava recuperar artigos que tinham flutuado para longe.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.