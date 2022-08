Trovoadas e rajadas de vento fortes obrigaram os bombeiros a intervir em várias ocorrências registadas esta manhã naquela região francesa.

Tempestade em França. Um morto e um ferido grave na Córsega

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na manhã desta quinta-feira, quando uma árvore caiu no bungalow onde se encontravam, no parque de campismo Le Sagone, um estabelecimento de quatro estrelas em Sagone (sul da Córsega), confirmaram os bombeiros à AFP.

Cerca de duas dezenas de intervenções devido à tempestade que se abateu sobre a região estavam em curso esta manhã, na maioria ocorrências relacionadas com "estradas cortadas por ramos caídos" e "alguns salvamentos no mar", nomeadamente em Capo di Feno, nos arredores de Ajaccio, disse à AFP Jean-Jacques Peraldi, o comandante do Serviço de Incêndios e Salvamento (SDIS) da Córsega do Sul.

Alguns estabelecimentos também ficaram inundados, mas segundo Peraldi "a maior parte do vento passou" e a situação começa "a estabilizar". A tempestade afetou principalmente o norte do departamento, acrescentou.

A Córsega foi colocada sob vigilância laranja esta manhã, e até às 11h, pelo Météo-France, que tinha anunciado "fortes trovoadas na costa ocidental com rajadas muito fortes".

"Uma rajada excecional de 224km/h acaba de ser medida na estação Marignana [a cerca de 30km de Sagone] numa parte exposta da costa ocidental da ilha", anunciou o organismo de meteorologia francês na sua conta no Twitter às 8h30 de hoje.

