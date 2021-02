O nordeste dos Estados Unidos sofreu hoje o impacto de uma tempestade que ameaça cobrir de neve Nova Iorque, que já decretou estado de emergência e suspendeu a sua campanha de vacinação contra a covid-19.

Tempestade cobre Nova Iorque de branco

De acordo com o serviço federal de meteorologia, Nova Iorque apenas experimentou nevões desta dimensão por sete vezes desde meados de 1800, tendo a maior acumulação ocorrido em janeiro de 2016, com quase 70 centímetros de altura de neve.



Perante a situação de neve, chuva e vento forte, as autoridades municipais e estaduais declararam o estado de emergência, restringindo a circulação e recomendando evitar movimentos não essenciais.

A tempestade fez ainda com que Nova Iorque tivesse de interromper a sua campanha de vacinação contra a covid-19, adiando todas as consultas marcadas para hoje e terça-feira, que serão remarcadas nos próximos dias.

"Não queremos que as pessoas, principalmente os idosos, saiam nessas condições inseguras para se vacinar", explicou o 'mayor' da cidade, Bill De Blasio, que também ordenou o encerramento de escolas e, pelo menos, dois dias de ensino à distância.

Segundo De Blasio, os atrasos nas vacinações podem ser corrigidos rapidamente, já que a cidade tem grande capacidade para administrá-las e nos próximos dias pode acelerar ainda mais o processo.

O grande problema, insistiu o 'mayor', é a falta de doses que afeta a cidade, onde a taxa de vacinação está aquém do estimado para o final do primeiro mês do ano.

A tempestade também paralisou o tráfego aéreo na região, com alguns aeroportos da área de Nova Iorque, como o La Guardia, a serem forçados a suspender todas as atividades e com outros, como o JFK e o de Newark, a verem a maioria dos seus voos cancelados.

A neve e os ventos fortes também afetaram as ferrovias e as autoridades alertaram para prováveis encerramentos de linha ao longo do dia.

Nas estradas, a situação também está muito complicada, sendo de esperar que os limpa-neves não consigam acompanhar o ritmo da queda de neve, obrigando ao fecho de algumas estradas.

"Esta tempestade não é uma piada e a principal preocupação agora é o ritmo esperado de queda de neve de cinco centímetros por hora, o que cria uma situação extremamente perigosa nas nossas estradas", disse o governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo.

Nas zonas costeiras, as autoridades alertam também para o risco de inundações, lançando um alerta até terça-feira.

