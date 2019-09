A parede Led do cenário dos Marteria & Casper, em Essen, caiu sobre a multidão. 150 pessoas foram assistidas pelos médicos.

Tempestade causa queda de parede do palco ferindo 28 pessoas

Uma forte tempestade abateu-se, de repente, na noite de ontem durante o concerto ao ar livre dos rapper Marteria & Casper ao qual assistiam 18 mil pessoas, em Essen, Alemanha.

Tatsächlich kam für uns alle das Unwetter überraschend. In Gedanken bei den Verletzten und Alles Gute. Lob an alle, dass keinerlei Panik aufgekommen ist #Casper #Marteria #Baldeneysee #essen #konzert

As chuvas e as fortes rajadas de vento fizeram cair uma enorme parede led que fazia parte do cenário do palco que tombou sobre a multidão ferindo 28 pessoas e deixando outras 150 em choque ou com leves escoriações, segundo o TZ. Tudo aconteceu pelas 21h00 e três pessoas ficaram gravemente feridas.

O pânico instalou-se entre a assistência e as fortes chuvas e a escuridão dificultaram o trabalho dos bombeiros e outros elementos dos corpos de salvamento, segundo este site alemão.

Os feridos foram distribuídos pelos hospitais de Essen e, no local do concerto, uma equipa de médicos assistiram e trataram as 150 pessoas. Muitas receberam logo alta, neste serviço ambulatório, de acordo com fonte do corpo de bombeiros.

“Cerca de 21 horas uma tempestade abateu-se sobre o palco do concerto em Essen-Werden, em Seaside Beach. A tempestade descarregou fortes rajadas e chuvas. No processo, uma parede do palco caiu", explicou à imprensa alemã Sascha Keil, o chefe dos bombeiros de Essen, na Renânia do Norte-Vestfália.

Este responsável acrescentou ainda que “as entradas laterais do recinto foram de imediato abertas para que as pessoas pudessem sair, mas como apenas uma entrada dava acesso à área dos concertos, a saída do público foi caótica”, gerando-se o pânico.

