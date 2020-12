O país vizinho está a ser fustigado por uma forte intempérie que deixou milhares de casas sem eletricidade. O mau tempo vai continuar segunda-feira.

Tempestade Bella deixa 18 mil casas sem luz em França

AFP O país vizinho está a ser fustigado por uma forte intempérie que deixou milhares de casas sem eletricidade. O mau tempo vai continuar segunda-feira.

Um pouco mais de 12.000 famílias ficaram sem eletricidade este domingo de manhã na Bretanha e Normandia, sucedendo o mesmo a outras 6.000 residências nas regiões Nord e Pas-de-Calais, na sequência da passagem da tempestade Bella, que está a fustigar o país com fortes chuvadas e rajadas de vento de mais de 100 km/hora. O auge da tempestade ocorreu durante esta manhã, mas mesmo mais fraca continua a assolar a França. Para amanhã, o país continuará em alerta amarelo prevendo-se também fortes chuvas e ventanias.

A empresa de eletricidade Enedis está no terreno a tentar restabelecer "o mais rápido possível a energia elétrica" nestes milhares de lares franceses prevendo que na "maioria das casas" afetadas a situação deverá ficar normalizada esta noite", estimou em comunicado.

O mau tempo causou alterações nas ligações aéreas e obrigou a alteração da partida de rugby entre Pau e Stade Français, originalmente marcado para as 16h00 deste domingo tendo sido adiado para as 19h devido à tempestade Bella que impediu a delegação parisiense de levantar voo no domingo de manhã, anunciou a Liga Nacional de Rugby.



Rajadas de vento de mais de 100 km/hora

"A tempestade Bella que atravessou a Bretanha ontem à noite causou incidentes na rede pública de distribuição de eletricidade e cortes de energia", anunciou Enedis Bretagne num comunicado de imprensa.

Às 9h00 da manhã, 6.600 casas foram afetadas na Bretanha, incluindo 3.000 em Finistère, 2.000 em Morbihan, 800 em Côtes d'Armor e 800 em Ille-et-Vilaine. A Enedis diz que os seus profissionais estão "mobilizados para restaurar a eletricidade a estas casas o mais depressa possível", com "quase 400 empregados da Enedis e 100 prestadores de serviços" no terreno, de acordo com o comunicado de imprensa.

Na Normandia, de acordo com uma porta-voz da Enedis, 6.000 casas estão sem eletricidade. Outras seis mil ficaram sem luz no Nord e Pas-de-Calais, durante a manhã, mas "a energia foi restaurada para cerca de metade delas" ao meio-dia, de acordo com a Enedis.

Em Loire-Atlantique, não foram relatados cortes relacionados com a intempérie permitindo a estas populações um "domingo normal". O alerta laranja de ventos fortes foi levantado nesta manhã no Finistère e no Canal da Mancha, mas "as rajadas ainda podem atingir 100 km/h na costa atlântica no noroeste de França, e até 120 km/h na costa, desde a Vendée até à Aquitânia".

Também o Reino Unido está a ser afetado pela tempestade Bella. Aqui ficam algumas imagens.

