Tempestade Alex. Nove pessoas dadas como desaparecidas em França

Pelo menos nove pessoas foram dadas como desaparecidas, nos Alpes Marítimos, França, após a ocorrência de fortes chuvas e cheias repentinas, provocadas pela passagem da tempestade Alex, que na quinta e sexta-feira provocou estragos em Portugal.

O mau tempo deixou também aldeias isoladas naquela região francesa, onde centenas de bombeiros foram mobilizados para o terreno, este sábado, para encontrar nove pessoas que estão dadas como desaparecidas, podendo o número ser superior. "Neste momento, temos um balanço de nove pessoas que se sabe estarem desaparecidas e mais três que se presume possam estar também desaparecidas", afirmou fonte dos bombeiros dos Alpes Marítimos à AFP.

No caso das pessoas "supostamente desaparecidas", as autoridades têm apenas relatórios vagos, ao contrário de outros casos em que testemunhas ou bombeiros testemunharam as pessoas a serem arrastadas pelas ondas. Entre as pessoas desaparecidas estão dois bombeiros e um gendarme. Outras duas pessoas estarão soterradas em escombros depois das suas casas terem colapsado.

Os municípios mais afetados são os do interior de Nice, nos vales de Roya, na zona do Tende e no vale de Vésubie, situados em zonas montanhosas do maciço alpino.

"Muitas casas foram varridas ou destruídas, comunas como Saint-Martin-Vésubie estão isoladas do mundo", disseram os bombeiros à AFP. Nesta aldeia de cerca de 1.400 habitantes, onde uma ponte foi levada pela enxurrada na sexta-feira, os bombeiros realizaram dezenas de operações de segurança durante a noite.

Milhares de casas estão sem eletricidade e muitas estradas da região ainda estão cortadas. Há também o risco de deslizamento de terras.

Na passagem do Col de Turini, a cerca de dez quilómetros de Bollène-la Vésubie, uma das localidades afetadas, a estrada foi encerrada devido ao risco de um deslizamento de terras, informou um correspondente da AFP.

Carros de bombeiros, alguns deles carregados de barcos de borracha, estavam à espera da luz verde para chegar às zonas mais afetadas do vale. Ao longo da estrada, ramos estavam a ser arrancados, refletindo a violência provocada pela tempestade. "A situação é catastrófica em certas comunas", disse Eric Ciotti, deputado dos Alpes Marítimos, à AFP, acrescentando que o Primeiro-Ministro Jean Castex e o Ministro do Interior Gérald Darmanin são esperados em Nice ainda este sábado.

Em Nice, que também foi atingida por ventos fortes e chuvas torrenciais, foram criados centros de alojamento para algumas pessoas pernoitarem.





