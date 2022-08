Os fenómenos climáticos extremos que temos visto neste verão serão cada vez mais frequentes.

Crise climática

Temperaturas recorde deverão ser norma em 2035

Bloomberg Os fenómenos climáticos extremos que temos visto neste verão serão cada vez mais frequentes.

A onda de calor recorde da Europa será apenas mais um verão em menos de 15 anos - mesmo que os países cumpram os seus objetivos climáticos - com secas e incêndios regulares a tornarem-se a norma.

No final do século, um verão típico será mais de 4 graus Celsius mais quente do que os níveis pré-industriais, mais do dobro da meta de 1,5 graus estabelecida pelo Acordo de Paris, segundo um relatório do Met Office Hadley Centre.

Ártico aqueceu mais rápido do que o esperado

O Climate Crisis Advisory Group, uma coligação internacional de cientistas que encomendou o relatório, apelou a uma rápida redução das emissões de aquecimento do planeta, pediu medidas para remover o dióxido de carbono da atmosfera e um plano para recongelar o Oceano Ártico, que tem sofrido algum do aquecimento mais extremo até à data.

Guerra na Ucrânia faz aumentar consumo de carvão

"A situação ainda vai piorar, prevendo-se que o clima na Europa se torne ainda mais extremo do que o verificado este verão", disse David King, presidente do CCAG, em comunicado. "Estes dados não cobrem totalmente a instabilidade do Ártico, que sabemos agora ser um ponto de viragem global que poderá ter consequências graves em cascata para todo o planeta."

O futuro do Ártico é uma das principais incertezas para os cientistas que tentam fazer previsões sobre as alterações climáticas.

O relatório surge no meio de receios de um recuo global nas iniciativas climáticas, numa altura em que os governos enfrentam preços recorde de energia na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Rios secos e culturas mortas. Esta pode ser a pior seca em 500 anos na Europa

O consumo global de carvão, por exemplo, deverá atingir um recorde este ano, com a utilização pela União Europeia (UE) deste combustível a aumentar 7%, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla inglesa).

Ao mesmo tempo, o aumento das temperaturas significa que a Europa está a sofrer possivelmente a sua pior seca em 500 anos, de acordo com o Centro Comum de Investigação da UE.

Líderes discutem novas medidas em novembro

Isto já teve uma série de efeitos em cadeia, desde colheitas em ruínas à intransitabilidade de rios importantes como o Reno para o tráfego de carga, causando problemas às cadeias de abastecimento da Europa e aumentando a inflação já em alta. Ao mesmo tempo, incêndios florestais em França, Espanha, Portugal e Roménia queimaram áreas aproximadamente equivalentes a um quinto da Bélgica.

Os planos de redução de emissões a longo prazo da UE continuam, em geral, no bom caminho, com o bloco a tentar reduzir em 55% os gases com efeito de estufa emitidos para a atmosfera até ao final da década. A nível mundial, os países vão reunir-se no Egipto em novembro para discutir como cumprir objetivos climáticos mais rigorosos.

Riscos associados às alterações climáticas agravaram doenças infeciosas nos humanos

Contudo, existe uma preocupação de que não será suficiente para evitar cenários de aquecimento mais extremos.

"Os riscos de clima extremo, incluindo incêndios, seca e inundações repentinas, continuarão a aumentar rapidamente, a menos que as emissões de gases com efeito de estufa sejam reduzidas substancialmente", disse Peter Stott, cientista do Met Office.

