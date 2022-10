"Isto representa um aumento até 50% superior às previsões anteriores", afirma a climatologista Aurélien Ribes, coautora de um estudo sobre o impacto do aquecimento global no país vizinho.

Clima

Temperaturas em França poderão aumentar 3,8ºC no fim deste século

Redação "Isto representa um aumento até 50% superior às previsões anteriores", afirma a climatologista Aurélien Ribes, coautora de um estudo sobre o impacto do aquecimento global no país vizinho.

As alterações climáticas poderão ter um impacto maior do que o esperado em França.

De acordo com um estudo divulgado esta quinta-feira pela AFP, em 2100, as temperaturas no país deverão subir, em média, 3,8ºC em comparação com o início do século XX, se as emissões de gases com efeito de estufa não forem drasticamente reduzidas.

"Isto representa um aumento até 50% superior às previsões anteriores", afirma um dos autores do estudo, Aurélien Ribes, climatologista do Centro Nacional de Investigação Meteorológica.

Chuvas fortes atingem França após verão de seca Ventos acima de 100 km/h foram registados no topo da Torre Eiffel. Devido às tempestades que também assolavam hoje a Bélgica, algumas zonas da cidade histórica de Gante ficaram inundadas.

A França passou por três vagas de calor este verão. Em várias zonas do país, os termómetros atingiram temperaturas entre os 35ºC e os 40ºC. Às altas temperaturas juntou-se a seca em grande parte do território do país, com consequências significativas ao nível da agricultura, do transporte fluvial e dos desportos aquáticos.

Mais de 6ºC no pior cenário

No pior cenário - aquele que se traduz por uma dependência ainda forte dos combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás e o carvão -, as temperaturas médias poderão aumentar 6,7ºC, adverte o estudo, publicado no início deste mês na revista Earth Systems Dynamics. Já no melhor dos cenários, o aumento da temperatura seria de 2,3°C.

Contudo, segundo a estimativa geral, "a França aqueceria mais (cerca de +20%) do que a média global", explica Aurélien Ribes. Isto significaria um aumento médio de 0,36ºC por década.

De acordo com a ONU, se nada for feito para travar o aquecimento global, a temperatura média do planeta poderá subir mais 2,7ºC até ao final do século.

(Com AFP)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.