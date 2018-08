Presidente brasileiro pretende garantir a segurança numa zona que tem passado por instabilidade em função da crise no país vizinho.

Temer envia tropas para a fronteira com a Venezuela

O presidente do Brasil, Michel Temer, ordenou a deslocação de um dispositivo militar para junto da fronteira com a Venezuela com o objetivo de garantir a segurança numa zona marcada pela instabilidade e por tensões devido à crise que tem levado inúmeras pessoas a deixar solo venezuelano.

"Esta decisão é para oferecer segurança aos cidadãos brasileiros e aos venezuelanos que deixam o seu país, procurando refúgio no Brasil", afirmou Temer, numa intervenção transmitida pela televisão. Desde janeiro do ano passado, cerca de 60 mil venezuelanos entraram em território brasileiro pelo estado de Roraima. Considerando que a Venezuela está a atravessar uma situação de "desastre humanitário", o chefe de Estado deixou críticas ao Executivo do país vizinho: "O Brasil respeita a soberania dos estados, mas é preciso recordar que só é soberano um país que respeita e cuida do seu povo", referiu.



A imprensa brasileira recorda que, na semana passada, registaram-se confrontos, depois de diversos habitantes de Roraima terem atacado um acampamento de migrantes, chegando mesmo a expulsar perto de 1.200. Diversos políticos em campanha para as eleições de outubro têm adotado discursos cada vez mais agressivos e xenófobos, mostrando desagrado com o que consideram ser a exagerada margem de manobra dada por Temer aos migrantes.

Rejeitando o encerramento das fronteiras, Michel Temer decretou agora que os soldados permaneçam nas áreas norte e este da fronteira, mas também junto às autoestradas, durante os próximos 15 dias.



