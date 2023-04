O ministro dos Negócios Estrangeiros felicitou a Finlândia pela adesão à NATO e espera que o mesmo aconteça com a Suécia.

Aliança do Norte

"Tem lugar entre nós". Jean Asselborn quer Suécia na NATO

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, esteve esta terça-feira em Bruxelas para participar na cerimónia oficial de adesão da Finlândia à NATO, que é agora o membro 31 da Aliança do Norte.

Aos jornalistas, Asselborn falou no "início de uma nova era para a NATO", uma vez que esta adesão "tornará a Finlândia mais segura e a NATO mais forte".

O chefe da diplomacia luxemburguesa também sublinhou a importância de permitir a adesão da Suécia: "A Suécia tem o seu lugar entre nós. A Turquia é um país importante dentro da Aliança e estou certo de que saberá apreciar a segurança do povo sueco e o seu verdadeiro valor. Não temos o direito de desapontá-lo", afirmou aos jornalistas.

A adesão sueca parece gerar consenso entre os líderes europeus. Também o primeiro-ministro, António Costa, escreveu no Twitter que depois da Finlândia "importa agora concretizar a rápida adesão da Suécia".

Atualmente fazem parte da NATO Portugal, Estados Unidos da América, França, Alemanha, Reino Unido, Turquia, Albânia, Bélgica, Bulgária, Canadá, República Checa, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia do Norte, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polónia, Roménia e agora a Finlândia.

"Sem justiça não há paz"

Os ministros dos Negócios Estrangeiros europeus reuniram-se na Comissão NATO/Ucrânia, que contou com a presença do homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

Como já tinha deixado claro antes, Asselborn voltou a garantir o apoio do Luxemburgo a Kiev: "Depois de mais de 400 dias de uma guerra sangrenta e em nome do Grão-Ducado do Luxemburgo, permita-me expressar o mais profundo respeito por si, pelo povo ucraniano e por suas forças armadas que valentemente defendem não apenas a soberania da nação ucraniana, mas também a ordem internacional baseada em regras, valores democráticos e também justiça internacional".

O ministro salientou ainda a importância da criação de um tribunal internacional especial para julgar os crimes russos e deliberar sobre o crime de agressão cometido pela Rússia ao invadir a Ucrânia. "Sem justiça não há paz. Para isso, apoiamos as investigações que estão a ser realizadas pelo Tribunal Penal Internacional e saudamos a criação do Centro Internacional para o Julgamento dos Crimes de Agressão em Haia. Devemos fazer tudo para levar os autores desses crimes à justiça", afirmou.

