À espera que a primeira vacina seja aprovada até 29 de dezembro, os responsáveis da agência que regula a introdução de novos medicamentos na União Europeia explicam até que ponto as vacinas contra a covid-19 são seguras e eficazes.

Tem dúvidas? Agência Europeia do Medicamento explica hoje online às 13h00 como aprova as vacinas

Numa altura em que persistem na Europa as campanhas anti-vacinas, as autoridades europeias esforçam-se por dissipar o medo em relação às vacinas anti-covid desenvolvidas em tempo record.

França é um dos países com maior “hesitação”, que afeta metade dos franceses.

As campanhas de vacinação deverão começar em janeiro na Europa, e ainda hoje, na conferência de imprensa após o fecho da cimeira de líderes em Bruxelas, Ursula von der Leyen salientou que as vacinas são importantes, mas “o que é eficaz é a vacinação”. E garantiu que a Comissão irá fazer com que os primeiros lotes cheguem ao mesmo tempo a todos os países.

“Só não podemos garantir que as primeiras injeções vão ser dados nos braços dos primeiros europeus todas ao mesmo tempo”, disse Angela Merkel, que está a três semanas dias de terminar a presidência alemã da União Europeia.

A diretora da Agência Europeia do Medicamento (EMA), Emer Cooke, esteve esta semana via videoconferência com a comissão de saúde pública do Parlamento e deu garantias aos deputados que o processo de certificação da autoridade europeia cumpriu os mesmos requisitos científicos de outros processos de certificação anteriores. E que as autorizações de uso de emergência em curso (Moderna e Pfizer/BioNTech) só vão ser dadas quanto todos os dados estiverem avaliados.

Hoje, Ursula von der Leyen também anunciou que a Comissão Europeia vai coordenar os esforços de doação de vacinas dos países europeus para países terceiros que não garantiram a reserva e compra com as farmacêuticas.

Os países dos Balcãs Ocidentais, segundo a presidente da Comissão, deverão ser os primeiros a receber as doações dos 27.

