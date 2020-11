Presidente brasileiro criticou a forma como o país e o mundo lidam com a pandemia.

"Tem de deixar de ser um país de maricas". Bolsonaro volta a incendiar o Brasil com a minimização da pandemia

Teresa CAMARÃO Em poucas horas, as hashtags #somostodosmaricas e #bolsonarogenocída chegaram aos assuntos mais comentados do Twitter, depois do Presidente brasileiro ter criticado a forma como o país e o mundo lidam com a pandemia.

Com mais de 162 mil mortos e 5,6 milhões de infetados pelos novo coronavírus, o Brasil reagiu com estrondo às mais recentes declarações do Presidente sobre a covid-19. "Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio. Lamento os mortos. Lamento. Todos nós vamos morrer um dia", insistiu Jair Bolsonaro num evento que marcou a tentativa de retomar o turismo no país. "Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas", continuou.

“Tem que deixar de ser um país de maricas”, diz o Presidente da República sobre as mortes por Covid-19 pic.twitter.com/YBhWMUddMV — Samuel Pancher (@SamPancher) November 10, 2020

"Prato cheio para a urubuzada", acrescentou, sem pestanejar, em relação aos jornalistas que acusa de "superdimensionar" a pandemia em detrimento da economia. "Vocês foram na lona nessa pandemia. Que foi superdimensionada. A manchete amanhã: 'ah, não tem carinho, não tem sentimento com quem morreu…'. Tenho sentimento com todos que morreram", rematou antes de desvalorizar a chegada de uma eventual segunda vaga de contaminações ao país que continua no pódios dos mais fustigados pela covid-19. "Agora já começam a enfrentar o povo brasileiro com uma segunda onda. Tem que enfrentar, pô, é a vida. Tem que enfrentar".

Somos todos maricas

Transmitidas em direto nas televisões, as declarações do Presidente foram replicadas vezes sem contas nas redes sociais, com destaque para o Twitter que, em poucas horas, se viu obrigado a atualizar os chamados "trending topics" com as hashtags #somostodosmaricas e #bolsonarogenocida.

Nas redes, os usuários criticaram as falas do presidente. "Minha reação ao ouvir o pronunciamento desse genocida. Eu espero que todos vocês se lembrem de cada palavra e de cada ato. A eleição é daqui a 2 anos e espero que possamos reverter isso em 2022. Esse erro monstruoso", escreveu uma utilizadora citada pelo Correio Braziliense. Visada pelo comentário que considerou "depreciativo" , a comunidade LGBTI também reagiu em peso.

Mais uma fala homofóbica do presidente da república no país que mais mata LGBTI+ no mundo e que acumula mais de 160 mil mortes por Covid-19 amplificadas gravemente pelo negacionismo do governo. O pior presidente que já tivemos. #bolsonarogenocida #impeachmentDeBolsonaro pic.twitter.com/4MyrHyHvYo — Fernanda Melchionna 50 (@fernandapsol) November 10, 2020

Mais de 162 mil 'maricas' não podem responder a essa fala infeliz, pois morreram!

Não temos medo! Nós temos respeito pela vida seu genocida!#ImpeachmentDeBolsonaroUrgente #bolsonarogenocida#impeachmentDeBolsonaro pic.twitter.com/soY4Mxo99J — Graci ♀ (@stgraci) November 10, 2020





Na oposição explícita ao governo liderado por Jair Bolsonaro, o ator da Globo José de Abreu também entrou na discussão.

Mil vezes um país de maricas que um país de milicianos. — José de Abreu (@zehdeabreu) November 10, 2020

Na reação, as redes sociais foram espelho da contestação à gestão do governo que em seis meses "despediu" dois ministros da Saúde e entregou o cargo ao "general de três estrelas" do Exército que, sem evidências científicas, estabeleceu uma orientação para o uso da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19, inclusive para casos ligeiros. O ministro interino antes da tomada de posse, Eduardo Pazuello, está, de resto, infetado pelo novo coronavírus.







