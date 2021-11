Uso generalizado da máscara também regressa e esta passa a ser obrigatória a partir dos 10 anos de idade. Taxa de hospitalizações está a atingir níveis que já não registava desde maio.

Teletrabalho volta a ser obrigatório na Bélgica

A Bélgica vai tornar o teletrabalho obrigatório bem como o uso generalizado da máscara que passa a ser obrigatório a partir dos 10 anos. O anúncio foi feito esta quarta-feira à noite pelo primeiro-ministro Alexander De Croo e é justificado pelo crescente número de infeções um pouco por toda a Euroa.

Assim, a partir de segunda-feira, os residentes na Bélgica estão obrigados ao teletrabalho pelo menos quatro dias por semana, um requisito que será reduzido para três dias a partir de 13 de dezembro. "Isto aplica-se a empregos onde o teletrabalho é possível, tanto no setor privado como na administração pública. É um esforço que devemos fazer juntos", disse à imprensa o chefe de Governo.

De Croo falou à saíde de uma reunião com os chefes das regiões belgas, que também acordaram a generalização do uso de máscaras em todos os locais públicos. A máscara passa assim a ser agora obrigatória a partir dos 10 anos, em comparação com os 12 anos anteriores. Deve ser usada em transportes públicos, bares e restaurantes, teatros e cinemas, e em eventos públicos, incluindo eventos ao ar livre. Até agora, o controlo do passe sanitário em locais culturais permitia que a máscara fosse removida dentro dos espaços mas com as novas regras a máscara deve permanecer colocado.

A utilização do passe sanitário foi ainda alargada a todos os eventos públicos, incluindo os mercados de Natal, eventos com mais de 50 pessoas em espaços interiores (em comparação com as actuais 500) e 100 ao ar livre, a espaços culturais e a bares, incluindo durante eventos privados.

"Compreendo a frustração (...) É importante permanecer vigilante, cauteloso, todos juntos, para nos protegermos a nós próprios e às pessoas à nossa volta, para que a situação continue a ser suportável para o nosso pessoal de saúde", considerou o primeiro-ministro. "Estas decisões não são fáceis de tomar, mas o que nós decidimos é um mínimo. Estamos atualmente a sofrer uma explosão de infeções", acrescentou o ministro da Saúde bekga, Frank Vandenbroucke.



A campanha de vacinação para crianças dos 5 aos 11 anos será lançada "o mais rapidamente possível" e "numa base voluntária", após a luz verde dos reguladores belgas de saúde e bioética e aprovação pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que está a examinar os resultados dos ensaios clínicos da vacina Pfizer-BioNTech em crianças.

O Governo belga anunciou ainda a preparação de um plano de vacinação para a administração da terceira dose. Com uma média de quase 10.300 novas infecções por dia durante a última semana, a Bélgica está de volta a uma taxa de propagação do vírus que não se via há um ano. O país está a atingir níveis de hospitalização de pacientes covid-19 que já não registava desde maio (mais de 2.000 pacientes, dos quais mais de 25% estão em cuidados intensivos). Só na terça-feira passada morreram 41 pessoas no país devido à covid-19.

