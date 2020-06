O proprietário do restaurante em Bruxelas alega que os clientes tem de contribuir para as despesas que o estabelecimento teve para implementar as medidas de segurança da pandemia.

"Taxa corona". Restaurante belga exige 5 euros para cobrir encargos da pandemia

O proprietário do restaurante em Bruxelas alega que os clientes tem de contribuir para as despesas que o estabelecimento teve para implementar as medidas de segurança da pandemia.

Um restaurante da capital belga decidiu cobrar uma taxa extra para cobrir os custos que o proprietário teve para reabrir as portas. Indignado um dos clientes que se apercebeu dos 5 euros que foram cobrados a mais, publicou a fatura discriminada nas redes sociais. Assim, além da comida e da bebida, o restaurante cobrou mais "duas medidas anti-covid".

Também nas redes sociais, o proprietário do restaurante decidiu defender-se, alegando que o impacto extremamente negativo da pandemia nas contas do estabelecimento. "Não queríamos chocar, apenas transferir custos que não estavam incluídos na nossa margem", justificou-se.

De acordo com a RTL Bélgica, o procedimento que está a gerar polémica é legal. Embora os clientes consideram que a nova taxa é uma "medida excessiva", o restaurante fez questão de colocar um aviso em cada mesa. Quer isto dizer que os clientes que ainda assim decidiram consumir estariam cientes da nova política do restaurante.





