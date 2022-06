Taliban detém conhecido modelo afegão por desrespeitar o Islão

As autoridades taliban do Afeganistão detiveram um famoso modelo profissional, juntamente com outros três colegas, acusando-os de desrespeitarem o Islão e o Alcorão Sagrado.

Lusa As autoridades taliban do Afeganistão detiveram um famoso modelo profissional, juntamente com outros três colegas, acusando-os de desrespeitarem o Islão e o Alcorão Sagrado.

Ajmal Haqiqi, conhecido entre os afegãos pelos seus desfiles de moda, vídeos na plataforma digital Youtube e outros eventos enquanto modelo, apareceu na terça-feira algemado em publicações da Direção Geral de Inteligência (DCI) dos talibãs, na rede social Twitter.

Num vídeo amplamente difundido e controverso, Haqiqi ri-se quando o seu colega Ghulam Sakhi, conhecido por ter problemas mentais, diz, com uma voz cómica, vários versos árabes do Alcorão. “Eu peço desculpa a todos os afegãos, aos estimados estudiosos religiosos e ao Governo do Emirado Islâmico”, afirmou Haqiqi, depois de ser detido com outros três colegas, incluindo Sakhi.

O modelo já se tinha desculpado numa outra publicação antes da sua detenção. “O meu conselho para todos os youtubers [criadores de conteúdo na plataforma Youtube] e para os jovens ativos nos media é que devem evitar a todo o custo insultar de qualquer forma os valores islâmicos”, acrescentou.

As autoridades talibãs ainda não comentaram o caso e as punições que serão aplicadas aos detidos também não foram reveladas.

Os talibãs, que afirmam governar estritamente de acordo com a lei islâmica, consideram crime punível qualquer tipo de crítica ou desrespeito perante o Islão.

