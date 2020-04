Dois hospitais em Banguecoque criaram máscaras especiais para bebés para evitar a infeção pelo novo coronavírus e as imagens estão a correr mundo.

Tailândia. Recém-nascidos usam proteção facial contra covid-19

Os recém-nascidos de duas maternidades na capital tailandesa só saem do hospital depois de lhes ser colocada uma minúscula viseira de proteção facial contra o novo coronavírus.

A ideia de elaborar este material de proteção para resguardar os bebés com dias nasceu no Hospital Praram 9, em Banguecoque, depois de uma parturiente declarar que tinha de apanhar um taxi ou outro transporte público para levar o seu filhote para casa, explicou este estabelecimento à Revista Time.

"As enfermeiras preocuparam-se com o bem-estar dos bebés e criaram os protetores faciais" para que os recém-nascidos possam viajar mais seguros, avança o hospital em comunicado.



Covid-19. Especialistas emitem recomendações para grávidas Grávidas devem evitar dirigir-se aos centros hospitalares, exceto se estritamente necessário

Também o Paolo Hospital Samutprakarn, na capital adotou esta medida. As fotografias dos bebés colocadas nas redes sociais das duas maternidades depressa correram mundo, causando impressões muito opostas. Uns consideram "adoráveis" outros uma medida que "choca". A verdade é que embora a infeção pelo vírus em bebés e recém-nascidos seja rara ela acontece. Um risco ainda maior se as mães dos bebés viajarem com eles em transportes públicos.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA recomendam o uso de máscaras em público, em crianças a partir dos dois anos. Os especialistas defendem que as crianças são os maiores portadores assintomáticos do vírus, ou seja, não apresentem sintomas da infeção e podem contagiar outras pessoas. Contudo, em bebés com menos de dois anos, qualquer proteção facil é desaconselhada. "Os bebés e as crianças pequenas têm vias aéreas menores. Respirar com uma máscara pode ser mais difícil para elas. E o uso da máscara nestas idades pode aumentar o risco de asfixia", declarou Jamie Macklin, de um hospital pediátrico do Nationwide Children's Hospital, em Ohio, EUA, citado pela Time.

