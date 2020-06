René, de 6 anos, desapareceu em Aljezur, em 1996, Carola, de 16, 1996, foi morta na praia na Bélgica e Inga, 5 anos, 2015, tornou-se a Madeleine alemã". A polícia reabriu os casos por suspeitar que Christian Brückner possa estar envolvido.

Mundo 5 min.

Suspeito de Maddie pode estar ligado a mais duas crianças desaparecidas e ao homicídio de jovem de 16 anos

Paula SANTOS FERREIRA René, de 6 anos, desapareceu em Aljezur, em 1996, Carola, de 16, 1996, foi morta na praia na Bélgica e Inga, 5 anos, 2015, tornou-se a Madeleine alemã". A polícia reabriu os casos por suspeitar que Christian Brückner possa estar envolvido.

19 de junho de 1996, Portugal. René Hasee, de seis anos, estava com a mãe e o companheiro na praia em Aljezur, quando desapareceu à beira mar. As roupas foram encontradas na praia. Na altura, a polícia pensou que o menino alemão (na imagem de abertura ao centro) tivesse entrado no mar e se afogado.



5 de julho de 1996, Bélgica. Carola Titze, de 16 anos, estava de férias com seus pais no município de De Haan, quando desapareceu durante um passeio até à praia, de manhã sozinha. Nunca mais voltou. Foi encontrada morta

2 de maio de 2015, Alemanha. Inga Gehricke, ( à dir. na imagem de abertura) de cinco anos, desapareceu de uma floresta em Schönebeck durante um piquenique em família. Nunca foi encontrada e o rapto a suspeita mais forte.

Estes três casos, os dois primeiros ocorridos há 24 anos, foram agora reabertos pela polícia alemã, perante as possibilidades do agora suspeito do desaparecimento de Madeleine MacCan, Christian Brückner poder estar também envolvido no que aconteceu a estas duas crianças à adolescente, todas alemãs.

Com o alemão, de 43 anos, a ser considerado o principal suspeito no caso Maddie, desaparecida em maio de 2007 na Praia da Luz, no Algarve, o seu passado está a ser passado a pente fino.

Maddie. Pais continuam determinados em descobrir a verdade Os pais de Madeleine McCann manifestaram esta quarta-feira a esperança de encontrar a filha desaparecida em Portugal, “descobrir a verdade e levar os responsáveis à justiça”, na sequência de um apelo público da polícia britânica sobre um novo suspeito na investigação.

A polícia alemã que coordena a investigação, juntamente com a polícia britânica e portuguesa sabem que o sujeito, de 43 anos, chegou ao Algarve em 1995 para fugir da prisão na Alemanha, então com 18 anos para não cumprir uma pena de prisão juvenil por crimes sexuais. Pelo sul de Portugal ficou até 2007, com viagens ao estrangeiro, nomeadamente até à Alemanha, pelo meio.

1996: René desaparecido na praia em Alzejur

O Serviço Federal de Polícia Criminal da Alemanha (BKA) que conduz a investigação quer descobrir, com ajuda da polícia portuguesa, agora se o agressor sexual alemão que se encontra preso, na Alemanha, terá raptado René Hasee em Aljezur no dia 19 de junho de 1996.

Agentes do BKA entraram já em contacto com André Hasee, o pai de René para anunciar a reabertura da investigação, segundo o próprio contou a vários órgãos de comunicação alemães.

Maddie. Ministério Público alemão assume que criança está morta A polícia britânica, em simultâneo com a alemã, lançou esta quarta-feira um novo apelo público de informação sobre um homem alemão, suspeito de envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann, em Portugal em 2007.

"Foi-me dito pelas que vão investigar se poderá haver ligação do suspeito com o caso do meu filho”, afirmou Andreas Hasee, à televisão alemã ARD. O menino residia em Elsdorf, na Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha.

Nesse dia de junho de 1996, René, de seis anos, tinha almoçado com a mãe e o namorado dela num restaurante de praia na zona de Aljezur e o menino desapareceu depois de caminhar sozinho em direção à beira mar. O corpo nunca foi encontrado, as roupas sim, e a polícia declarou que a criança terá desparecido no mar.

1996: Carola morta na praia Belga

Quase um mês mais tarde, a 5 de julho de 1996, mas numa praia da Bélgica, a adolescente alemã, Carola Titze, de 16 anos, desapareceu sem deixar rasto, nessa manhã quando foi passeava até à praia, no município costeiro de De Haan.

Carola (na foto em baixo) estava a passar férias com os seus pais, neste município costeiro da Flandres Ocidental. Durante dias a polícia manteve as buscas, até que a 11 de julho, anunciou o pior. Carola foi encontrada sem vida numa das dunas da praia, tendo o seu corpo sido severamente mutilado.

Na sua investigação, a polícia belga descobriu que a adolescente foi vista nos dias anteriores com um homem alemão, mais velho, tendo os dois estado juntos numa discoteca, segundo contaram testemunhas.

Maddie. Ministério Público alemão assume que criança está morta A polícia britânica, em simultâneo com a alemã, lançou esta quarta-feira um novo apelo público de informação sobre um homem alemão, suspeito de envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann, em Portugal em 2007.

Há dias o Ministério Público de Bruges, na Flandres Ocidental, anunciou a reabertura da investigação deste caso para descobrir se o alemão Christian Brückner poderá estar envolvido neste brutal crime sexual, cometido há 24 anos, de acordo com novas informações. A investigação sobre a vida deste agressor sexual e a sua possível ligação ao rapto de Madeleine MacCann tem fornecido novos elementos.

2015: O caso da "Madeleine alemã"



Também o procurador da cidade de Stendal, no norte da Alemanha, anunciou que a investigação sobre o desaparecimento de Inga Gehricke, de cinco anos, na floresta em Schönebeck, em 2015 foi reaberta e Christian Brückner é tido como suspeito do rapto da menina.

O desaparecimento desta menina alemã que ficou conhecida como a “Madeleine alemã” causou um enorme choque na região, com a polícia, bombeiros e mais de mil ajudantes dias e dias à procura de Inga na floresta e arredores, sem sucesso. Aos milhares de pessoas, juntaram-se os cães de rastreamento e helicópteros da polícia e nada.

Suspeito de rapto de Maddie envolvido no desaparecimento de outra menina na Alemanha A polícia ligou o agressor sexual ao caso de outra menina, de cinco anos, que desapareceu na Alemanha. A mãe de Inga, que nunca foi encontrada, quer reabrir novamente o caso. Polícia oferece 10 mil euros a quem tiver informações sobre o caso Maddie.

A polícia disse na época que suspeitava que de rapto. Para o coordenador da investigação, Reimar Klockziem, o desaparecimento de Inga (na foto) foi "inexplicável e inacreditável", como disse na altura à imprensa. Muitas pistas foram seguidas, mas nunca se descobriu o que aconteceu à menina.

Brückner responsável por estes casos?

Agora, a BKA voltou-se para Christian Brückner. É que o suspeito do caso Maddie, na altura, tinha comprado uma propriedade em ruínas a menos de 100 quilómetros de Stendal, onde a menina desapareceu e no dia anterior teve um acidente numa auto-estrada que ia dar à zona que levava à floresta Schönebeck (na foto em baixo). Na propriedade em ruínas os investigadores encontraram muito material de pornografia infantil.

Lukas Schulze/dpa

Em duas semanas o suspeito do rapto da menina inglesa de três anos na Praia da Luz Christian Brückner (na foto em baixo)passou a ser também suspeito em outros três casos de desaparecimento de menores, em Portugal, na Bélgica e na Alemanha, locais por onde andou.

Em Portugal e na Alemanha está provado que esteve nos mesmo dias em que estiveram as vítimas menores. Mas ainda haverá muito para descobrir.

AFP

De acordo com a polícia britânica mais de 400 telefonemas de pessoas a dar informações sobre o suspeito já foram feitos para o número de telefone divulgado pela Scotland Yard para esse efeito. Também a BKA na Alemanha recebeu inúmeros telefonemas e contactos.

A polícia alemã está a oferecer 10 mil euros a quem fornecer informações importantes sobre o suspeito Christian Brückner.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.