Suspeito de ataque em Nice tem alegado amnésia, mas investigadores descobriram a sua motivação.

Mundo 6 min.

Atentado

Suspeito do ataque em Nice: "Vou para França, o país dos descrentes e dos cães"

AFP Suspeito de ataque em Nice tem alegado amnésia, mas investigadores descobriram a sua motivação.

A investigação sobre o ataque à basílica de Nice, em outubro de 2020, revelou a determinação de Brahim Aouissaoui, acusado de matar três pessoas, mas o tunisino recusa-se a explicar o seu ato, alegando amnésia. "Amanhã vou para França, o país dos descrentes e dos cães", disse dias antes do ataque.

"Não me lembro", "não tenho nada a dizer" - é isto que o jovem responde mais frequentemente ao juiz de instrução que o interrogou cinco vezes entre 6 de abril de 2021 e 28 de novembro de 2022, segundo documentos consultados pela AFP.

Em 29 de outubro de 2020, por volta das 8h30, Brahim Aouissaoui, de 21 anos, entrou na basílica de Nice armado com uma faca com uma lâmina de 17 cm de comprimento. Primeiro, quase decapitou Nadine Devillers, uma mulher de 60 anos.

Depois, esfaqueou a franco-brasileira Simone Barreto Silva, 44 anos, que se refugiou num restaurante antes de morrer, e o sacristão Vincent Loquès, 55 anos, pai de duas raparigas.

Mulher brasileira é uma das vítimas do atentado de Nice Simone Barreto Silva tinha 44 anos e morava em França há 30. Deixa três filhos.

Dois agentes da polícia municipal dispararam várias vezes sobre ele quando se atirou contra uma patrulha, exibindo a faca e gritando "Allah akbar". Gravemente ferido e algemado à espera de ajuda, recitou orações enquanto repetia várias vezes "Allah akbar".

Quando acordou no hospital, alegou ter-se esquecido de tudo o que fez, afirmado falsamente que os seus pais estão mortos e dando informações erradas sobre os seus irmãos.

Durante o seu primeiro interrogatório, recusou-se a reconhecer-se nas fotografias encontradas no seu telemóvel ou nas imagens de videovigilância. "Se fosse realmente eu nessas fotografias, reconhecer-me-ia", disse.

Grito de guerra

"Vai finalmente deixar de negar o óbvio?", questionou o magistrado, sublinhando a sua "inegável má-fé".

Duas intervenções cirúrgicas e uma passagem pelos cuidados intensivos podem ter alterado a sua memória nos dias que antecederam os acontecimentos, observaram dois peritos em psiquiatria, mas não ao ponto de o fazer perder completamente a memória e os pontos de referência biográficos.

"O carácter sistemático e oportunista da sua amnésia não constitui uma negação", mas "um sistema de defesa que é uma recusa de colaboração" com a justiça, advoga a acusação.

Por outro lado, o advogado defesa Tewfik Bouzenoune alega que "não há razão para dizer que [o seu cliente] está a mentir sobre a amnésia. Está refém de uma memória com problemas que o impede de saber exatamente o que se passou durante os poucos dias da viagem que fez".

Segundo os peritos, Brahim Aouissaoui, que durante muito tempo foi dependente de álcool e drogas, "redimiu-se e entregou-se ao compromisso radical e à acção terrorista". O seu discernimento, no momento do atentado, não estava diminuído e o suspeito apresentava um "perfil psicopático violento".

Os golpes infligidos às vítimas, nomeadamente na garganta, confirmam "a vontade de matar de Brahim Aouissaoui", acrescenta uma nota anexa ao processo.

Além disso, os polícias que intervieram recordam o seu "olhar negro", o seu "grito de ódio", um "grito de guerra". "Este homem queria matar-nos", diz um deles.

Originário de Sfax (Tunísia), chegou na noite de 27 de outubro à estação de Nice. Vendedor de gasolina no mercado negro, deixou o seu país na noite de 19 para 20 de setembro a bordo de um barco com mais dez pessoas, sem avisar a família.

Ameaças jihadistas

Em França, a ameaça de um ataque jihadista ressurgiu com a republicação, no início de setembro, das caricaturas de Maomé feitas pela Charlie-Hebdo na abertura do julgamento dos atentados de janeiro de 2015. Vários grupos jihadistas apelaram a que a França fosse um alvo.

No final de setembro, um paquistanês esfaqueou duas pessoas em frente às antigas instalações do semanário em Paris. "O seu projeto de partida é mais ou menos concomitante com estes apelos", sublinhou o juiz de instrução.

O ataque à basílica não foi reivindicado pelos grupos jihadistas, que, no entanto, o saudaram.

Pelo menos três mortos, incluindo uma mulher decapitada, num ataque em Nice O presidente da câmara da cidade francesa não tem dúvidas estar-se perante a um novo ataque terrorista em França.

Os investigadores não encontraram em Brahim Aouissaoui qualquer indício de pertença a um desses grupos. Mas, para eles, o seu percurso migratório parece inscrever-se numa "lógica terrorista".

Quando chegou à ilha italiana de Lampedusa, foi colocado em quarentena devido ao coronavírus e chegou à Sicília a 11 de outubro. Trabalhou aí durante quinze dias com o "único objetivo de obter o dinheiro para viajar para França", defendem os investigadores.

"Amanhã partirei para França, o país dos descrentes e dos cães", escreveu o suspeito a um contacto no dia 25 de outubro. "Meu amigo, estou a trabalhar durante um tempo, tenho um projeto, que Deus me facilite as coisas", escreveu numa mensagem enviada na véspera a outro amigo.

Radicalização

Embora não tenha sido encontrada qualquer mensagem explícita sobre um atentado planeado, as investigações demonstraram a "radicalização de natureza terrorista" do tunisino e o seu "ódio à França".

No seu telemóvel foram encontradas fotografias de Abdullakh Anzorov, o assassino de Samuel Paty, e do Presidente Emmanuel Macron em frente ao caixão do professor, publicadas a 22 de outubro numa revista do grupo Estado Islâmico com um apelo "para matar os franceses malfeitores".

Brahim Aouissaoui nega qualquer radicalização, mesmo que a sua prática rigorosa seja confirmada.

Em Sfax, conviveu com seguidores da ideologia salafista, incluindo pelo menos dois conhecidos dos serviços antiterroristas tunisinos. Consumidor de álcool e drogas, mudou o seu comportamento no final de 2018 e "tornou-se assíduo" na sua prática religiosa, segundo a sua família e amigos de infância.

No Facebook, enviava regularmente aos seus amigos e familiares um link para uma oração de Khaled Al-Rashed, um salafista que apelou ao encerramento da embaixada dinamarquesa após a publicação das caricaturas de Maomé.

"O que é uma prática religiosa muito rigorosa? Eu faço a oração", respondeu ao magistrado que constatou que ele tinha ido várias vezes à mesquita durante a sua estadia em Nice.

"Estou satisfeito"

"Tentou enganar as pessoas, mas os seus antecedentes não deixam dúvidas quanto ao seu perfil de terrorista jihadista, determinado a matar e a atacar a França", declarou Samia Maktouf, advogada das vítimas.

Depois de quase dois anos a fugir ao assunto ou a alegar amnésia, Brahim Aouissaoui sugeriu a um dos seus irmãos que era de facto o autor do atentado durante uma conversa telefónica em julho de 2022. "Tudo depende do destino do Senhor (...) Estou satisfeito com o que o Senhor escolheu para mim", disse-lhe.

Na prisão, onde teve uma série de incidentes e se tornou próximo de detidos radicalizados, também se gabou de ser o atacante de Nice.

Duas semanas após a sua chegada, em junho de 2022, à prisão de Meaux (Seine-et-Marne), foi transferido de urgência para Beauvais (Oise), suspeito de preparar um atentado contra os guardas com dois outros presos radicalizados.

"O carácter terrorista da sua abordagem baseia-se apenas em elementos recolhidos a posteriori. E quanto à sua radicalização antes da sua chegada a França e à sua eventual participação num grupo terrorista? Para já, não há nada", disse o seu advogado.

Neste caso, não foi possível identificar nenhum cúmplice, de acordo com os documentos consultados pela AFP.