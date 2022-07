Shinzo Abe foi alvejado pelas costas com uma arma de fogo quando discursava num comício.

Suspeito de ataque a Shinzo Abe é um ex-membro do exército japonês

O suspeito do ataque ao ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que se encontra hospitalizado em estado grave, é um desempregado de 41 anos e ex-membro da força naval do país, anunciou esta sexta-feira a polícia japonesa.

Yamagami Tetsuya, originário de Nara, foi detido no local do atentado, enquanto segurava uma arma com a qual terá disparado dois tiros contra o antigo líder japonês.

Segundo fontes do Ministério da Defesa japonês, o alegado agressor trabalhou no ramo naval das Forças de Auto-defesa por três anos, até 2005.

Shinzo Abe foi alvejado pelas costas com uma arma de fogo quando discursava numa rua na cidade de Nara num ato de campanha eleitoral do Partido Liberal Democrático (PLD) para as eleições parlamentares de 10 de julho.

Os comícios eleitorais no Japão são geralmente realizados nas ruas e com poucas medidas de segurança, devido à baixa taxa de criminalidade e de ataques com armas de fogo.

Shinzo Abe esteve em funções como primeiro-ministro do Japão em 2006 durante um ano e novamente de 2012 a 2020.

