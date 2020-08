Suspeitas de terrorismo em acidentes "intencionais" em autoestrada de Berlim

Um iraquiano terá sido responsável por três acidentes numa autoestrada alemã. O Ministério Público fala num "ato de motivação religiosa", embora as autoridades não descartem um caso de distúrbios mentais.

Um iraquiano terá sido responsável por três acidentes numa autoestrada alemã. O Ministério Público fala num "ato de motivação religiosa", embora as autoridades não descartem um caso de distúrbios mentais.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, três em estado grave, na sequência dos três acidentes de viação que paralisaram a autoestrada A100, na região da capital alemã, na madrugada desta terça-feira. Segundo a imprensa alemã, as colisões foram "aparentemente deliberadas", pelo que as autoridades admitem a hipótese de um atentado terrorista.

Com nacionalidade iraquiana, o homem de 30 anos terá saído do carro a gritar "Allah Akbar (Deus é grande)". De acordo com a AFP, o suspeito que vai ser presente a um juiz de instrução criminal ainda esta terça-feira, terá ameaçado fazer-se explodir.

Ataque ou distúrbios mentais?

Citado pela imprensa local, o porta-voz do procurador de Berlim, Martin Stelner, disse que as palavras do suspeito podem sugerir "um ato de motivação religiosa". À frente do inquérito, a polícia alemã também está considerar um caso de distúrbios mentais.

Ao jornal de Berlim, Tagesspiegel, o porta-voz das autoridades germânicas assegurou que o homem já era conhecido da polícia, embora, até à data, não tenham sido encontradas quaisquer pistas ou ligações a organizações terroristas.

Alegada caixa

Na edição desta quarta-feira, o Die Welt conta que o suspeito fez questão de publicar fotografias do carro com que viria a abalroar outras viaturas numa das estradas mais movimentadas de Berlim.

O mesmo jornal acrescenta que o iraquiano de 30 anos terá também colocado uma alegada caixa de munições no alcatrão. Analisada pela polícia, a caixa teria apenas ferramentas. Nem no carro do suspeito foram encontrados quaisquer vestígios de explosivos.

