Suspeita de "embriaguez agravada" após colisão entre dois cargueiros no Mar Báltico

Acidente provocou um morto e dois desaparecidos.

A Suécia abriu esta segunda-feira uma investigação preliminar por “negligência” e “embriaguez agravada” depois de um cargueiro britânico ter colidido durante a madrugada com um pequeno cargueiro dinamarquês, acidente que provocou um morto e dois desaparecidos.

O acidente aconteceu por cerca das 03:30 locais (02:30 em Lisboa) no Mar Báltico próximo do porto sueco de Ystad, no extremo sul do país, e da ilha dinamarquesa de Bornholm, entre o cargueiro britânico Scot Carrier e um navio dinamarquês, o Karin Hoj, indicou à agência noticiosa France-Presse (AFP) a autoridade marítima sueca.

A investigação preliminar por “negligência agravada no mar” foi confiada a um procurador sueco de manhã e foi alargada, à tarde, a outras suspeitas, incluindo a de uma pilotagem em estado de embriaguez, não sendo claro sobre qual dos dois comandantes.

“A guarda costeira está atualmente a levar a cabo uma série de medidas de investigação. Surgiram outras suspeitas criminais, em particular de embriaguez agravada”, declarou o chefe da investigação da Guarda Costeira sueca, Jonatan Tholin, que adiantou que “várias pessoas” foram presas, mas sem especificar quem.

As causas do acidente, ocorrido no meio da noite, mas em condições normais de navegação para a temporada, ainda são desconhecidas.

O navio britânico, o 'Scot Carrier', “colocou um barco a remos no mar para encontrar sobreviventes e foram ouvidos gritos na água, mas não conseguiram encontrar ninguém”, afirmou Jonas Franzen, responsável da autoridade marítima sueca.

O incidente levou ao envio de importantes meios de salvamento, nove navios de resgate e um helicóptero, num perímetro em redor do cargueiro dinamarquês, que estava a flutuar com o casco virado para o céu.

Porém, após várias horas de busca infrutífera aos dois desaparecidos da tripulação do Karin Hoj, os serviços de resgate encerraram a operação no local do acidente.

Possibilidade de encontrar sobreviventes é baixa

Mais tarde, porém, um corpo sem vida foi encontrado a bordo, disse um porta-voz da polícia.

Sem nenhum sinal de vida e com água a quatro graus centígrados, a possibilidade de encontrar sobreviventes é baixa, indicaram os socorristas, para quem a situação era “crítica desde o início”.

O proprietário dinamarquês deste navio de 55 metros de comprimento confirmou à AFP que a tripulação estava limitada a duas pessoas.

O navio britânico, um cargueiro com cerca de 90 metros, está operacional.

"O cargueiro dinamarquês dirigia-se para a Dinamarca, enquanto os britânicos navegavam para [a ilha sueca de] Gotland”, disse a autoridade marítima.

A área onde ocorreu o acidente é uma importante rota de tráfego marítimo para aceder ao Estreito de Oresund, que liga o Mar do Norte ao Báltico pelos mares de Kattegat e Skagerrak. No entanto, as colisões são raras.

