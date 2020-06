Até 30 de junho, a cidade de Gütersloh volta "a casa" depois do surto detetado num matadouro ter provocado mais de 1.500 infeções.

Surto num matadouro impõe novo confinamento na Alemanha

O estado alemão da Renânia do Norte-Vestefália deu um passo atrás no desconfinamento e voltou a impôr quarentena obrigatória no município de Gütersloh, depois de um surto de covid-19, detetado num matadouro, ter provocado mais de 1.500 infeções só entre os trabalhadores.

Além dos funcionários, as autoridades locais deteteram outros 19 pacientes infetados fora da empresa. Fechado desde a semana passada, o matador que emprega cerca de 7 mil pessoas decidiu enviar todos os trabalhadores e respetivas famílias para casa, numa tentativa de controlar a propagação do vírus.

Assim, nos próximos sete dias, a cidade que alberga cerca de 360 mil pessoas volta ao confinamento. As reuniões de grupo estão proibidas. Escolas, creches, museus, restaurantes, bares, piscinas, ginásios e outros locais públicos foram obrigados a fechar as portas.

Na reação, o líder do governo regional, Armin Laschet, lançou duras críticas ao matadouro, lamentando a falta de "disposição para cooperar" com as autoridades sanitárias alemãs.

No total, desde o início da pandemia, a Renânia do Norte-Vestefália, que inclui cidades como Colónia, Dortmund, Bonn, Dusseldorf ou Munster, regista 41.418 casos de infeção e 1665 vítimas mortais. Números significativos no panorama germânico que contabiliza um total de 190.862 casos diagnosticados de covid-19 e 8.895 óbitos.

