Surfista morre na Austrália depois de ataque de tubarão de três metros

Um surfista morreu depois de ter sido atacado por um tubarão de três metros ao largo de uma praia movimentada na costa leste da Austrália, informou a polícia no domingo.

O homem estava a fazer surf em Kingscliff, a cerca de 100km ao sul de Brisbane, no domingo de manhã, quando o tubarão o agarrou em uma perna. "A polícia foi informada de que vários surfistas vieram em seu socorro e expulsaram o tubarão antes do homem ferido ser transportado para terra", disse a polícia em comunicado. "Foram-lhe administrados primeiros socorros para tratar a perna esquerda, que ficou gravemente ferida, mas ele morreu no local", disse a polícia. A vítima não foi oficialmente identificada, mas deverá ser um residente de 60 anos em Queensland. Este é o terceiro ataque fatal de tubarões conhecido na Austrália desde o início do ano. O país é um dos países mais comuns onde os ataques de tubarões são comuns, mas raramente fatais. Segundo o Zoológico de Taronga, em 2019, houve 27 ataques na Austrália, nenhum dos quais fatal.

