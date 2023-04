A denúncia surge depois de o atleta ter sido filmado a agredir uma surfista norte-americana.

João Paulo Azevedo

Surfista brasileiro acusado de agredir ex-namorada

O surfista brasileiro João Paulo Azevedo foi acusado de agressão por uma ex-namorada, Carolina Braga. A denúncia surge depois de o atleta ter agredido a surfista norte-americana Sara Taylor, em Bali, na Indonésia.

A repercussão da agressão a Taylor - que foi filmada - deu coragem a Carolina Braga para denunciar também a sua situação. A brasileira de 41 anos recorreu às redes sociais para relatar que foi agredida pelo ex-namorado e partilhou imagens em que surge com várias nódoas negras no rosto.

De acordo com Carolina Braga, João Paulo Azevedo agrediu-a entre 2018 e 2019, período durante o qual mantiveram uma relação. "Terminámos quando ele me agrediu fortemente. Fui parar ao hospital com um traumatismo craniano", escreveu na legenda da publicação.

Carolina Braga partilhou imagens da alegada agressão Reprodução redes sociais

A "vergonha" levou Carolina a isolar-se durante três meses "numa pousada do Rio de Janeiro, até saírem as marcas físicas". Quando as nódoas negras desapareceram, regressou ao quotidiano, mas manteve-se em silêncio até ver as imagens da agressividade contra a surfista norte-americana.

O vídeo da agressão a Sara Taylor chegou a público na quinta-feira. As imagens mostram a jovem a levar um murro de João Paulo Azevedo dentro de água, na sequência da disputa de uma onda com o amigo Adriano Portela, também surfista brasileiro.

O desentendimento continuou depois na areia, com a Sara a ser novamente agredida. A jovem não conhecia o agressor, mas partilhou as imagens no seu perfil de Instagram, pedindo aos seguidores ajuda para o identificar. Rapidamente os internautas indicaram tratar-se de João Paulo Azevedo.

Contactado pelo jornal A Gazeta, João Paulo Azevedo alegou que não sabia "como a confusão começou", mas assumiu ser o autor das agressões e justificou: "Vi-a empurrar o meu amigo, achei que era um homem e fui defender. Depois de bater, vi que ela estava a usar biquíni, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos na areia, ela foi ao meu carro, pegou na minha prancha e começou a parti-la. A partir daí, só me defendi", contou.

A situação mereceu o repúdio de vários atletas, nomeadamente do campeão mundial de surf, Filipe Toledo. "Lamento que isso tenha acontecido. Espero que estejam bem! Não se stressem com pessoas com esse tipo de energia. Eles não duram muito, a vida vai dar-lhes de volta. Mas, se pudermos fazer o que for para encontrá-los, faremos", disse.

As agressões levaram também João Paulo Azevedo a perder o patrocínio da marca Quebra Onda.

