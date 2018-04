Recusa do habeas corpus deixa nas mãos do Tribunal Regional Federal da quarta Região a execução da pena de 12 anos e um mês de cadeia para o ex-presidente brasileiro.

Supremo Tribunal autoriza prisão de Lula

Foram mais de 10 horas de avaliação até que o Supremo Tribunal Federal se pronunciasse, mas a decisão foi desfavorável a Lula da Silva: o habeas corpus foi rejeitado e o Supremo autorizou que o ex-presidente do Brasil seja preso.

A execução da pena fica, deste modo, no Tribunal Regional Federal da quarta Região que, em janeiro passado, condenou Lula a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do apartamento triplex de Guarujá.

Contra o habeas corpus votaram Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia; a favor pronunciaram-se Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello.



Segundo a imprensa brasileira, a defesa do ex-presidente pode ainda apresentar um recurso no Tribunal Regional Federal da quarta Região, mas já não poderá impedir a condenação e obter a absolvição de Lula.



