Julgamento do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa foi adiado.

Supremo evita prisão de Lula até 4 de abril

O Supremo Tribunal Federal do Brasil adiou o julgamento do pedido de habeas corpus, apresentado pela defesa do ex-presidente Lula da Silva, evitando a sua prisão até à data da próxima sessão plenária, agendada para 4 de abril.

A imprensa brasileira explica que, na próxima semana, haverá o feriado da Semana Santa e, entre quarta-feira e domingo, de acordo com legislação de 1966, os integrantes no processo estão de folga, enquanto às sextas-feiras não se realizam sessões ordinárias do tribunal.





