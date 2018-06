Decisão abrange cidadãos com origem em sete países, cinco dos quais muçulmanos.

Supremo aprova veto migratório de Trump

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos aprovou o veto migratório que Donald Trump impôs a cidadãos com origem em sete países, cinco dos quais muçulamanos, considerando que não se trata de uma "medida discriminatória", num "um excesso do poder presidencial".

Com maioria conservadora, o Supremo decidiu a favor de Trump por um resultado de 5-4, apesar dos protestos imediatamente apresentados pelo Partido Democrata e por organizações de direitos civis.

Este é um trunfo que a Administração Trump tem procurado desde os primeiros tempos desta presdiência. No final de janeiro de 2017 foi aprovado um veto de entrada nos Estados Unidos por 120 dias (no caso dos sírios por tempo indeterminado) contra sete países maioritariamente muçulmanos: Iémen, Irão, Iraque, Líbia, Síria, Somália e Sudão. Contudo, a medida foi rejeitada pelos tribunais, sendo analisada como discriminatória contra pessoas de uma religião.

Uma segunda tentativa com ligeiras mudanças, como a alteração do prazo para 90 dias, voltou a esbarrar nos tribunais. A terceira versão, de setembro do ano passado, foi congelada e abrangia cinco países muçulmanos (Iémen, Irão, Líbia, Síria e Somália).

Agora, o Supremo decidiu a favor de Trump e este regozijou-se de imediato através do Twitter: "Esta decisão é um momento muito especial, depois de meses de comentários histéricos dos meios de comunicação e de políticos democratas que rejeitam fazer aquilo que é preciso para garantir as nossas fronteiras e o nosso país", escreveu.

