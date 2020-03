Chegou o dia em que todas as atenções nos Estados Unidos vão estar viradas para os resultados das 14 eleições primárias que podem catapultar o próximo candidato democrata à Casa Branca.

Super Terça-Feira para escolher o adversário de Donald Trump

Chegou o dia em que todas as atenções nos Estados Unidos vão estar viradas para os resultados das 14 eleições primárias que podem catapultar o próximo candidato democrata à Casa Branca.

Decorre hoje a Super Terça-Feira nos Estados Unidos, o dia em que se realizam em simultâneo 14 eleições primárias para escolher o próximo candidato dos democratas à Casa Branca. A ida às urnas é tão ou mais importante porque participam os dois estados mais populosos: Califórnia e Texas. O que for decidido hoje pode determinar o candidato em melhores condições para enfrentar Donald Trump em novembro. Para além dos 14 estados, há eleições primárias também no território não incorporado de Samoa, na Oceania, e no círculo dos democratas no exterior do país. No total, estão 1357 delegados em disputa, 35% do total, pelos candidatos Bernie Sanders, Joe Biden, Mike Bloomberg, Elizabeth Warren e Tulsi Gabbard.

Bernie Sanders à espera da Califórnia

Este estado na costa leste do país elege 415 delegados, mais do dobro de todos os representantes juntos distribuídos até agora em Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul. Uma vitória estrondosa de Bernie Sanders na Califórnia poderia representar o golpe final do senador contra o establishment democrata. Até agora, Sanders obteve 34% de apoio nas sondagens, de acordo com o Real Clear Politics, muito à frente de Biden (18%) e Warren (15%).

O candidato mais à esquerda do Partido Democrata empenhou-se na campanha na Califórnia durante meses e com eventos de grande dimensão em vários pontos do estado. Neste domingo, em Los Angeles, a campanha do senador montou o maior evento destas primárias com milhares de pessoas a sobrelotar o Centro de Convenções da cidade para ouvir o candidato lidera as sondagens para terça-feira. Foi uma demonstração de capacidade de mobilização. A ele juntaram-se o grupo de hip-hop Public Enemy, a cantora chilena Ana Tijoux, a atriz Sarah Silverman e o ator Dick van Dyke, que tem aparecido em comícios na Califórnia desde a campanha de 2016. De acordo com a campanha, 35 mil pessoas inscreveram-se no evento.

Joe Biden: por uma segunda oportunidade

O ex-vice-presidente de Barack Obama não convenceu nas primeiras votações das primárias mas a vitória alcançada na Carolina do Sul, no sábado, com mais de 30 pontos de avanço sobre Bernie Sanders devolveu-o à corrida. Contudo, os estados onde se espera que vença - Alabama, Tennessee, Carolina do Norte e Virgínia - não chegam aos 415 delegados da Califórnia.

Um multimilionário à espreita

Mike Bloomberg, o famoso ex-autarca de Nova Iorque, lançou-se à conquista da candidatura de forma peculiar. Desistiu das primeiras quatro votações e apostou tudo - literalmente, 500 milhões de dólares em publicidades, mais 190 que todos os seus rivais juntos - nesta Super Terça-Feira. O investimento deu-lhe visibilidade e está em terceiro lugar nas sondagens a nível nacional. É a primeira vez que os Estados Unidos assistem a uma campanha eleitoral com recursos ilimitados. Até 24 de fevereiro, tinha gasto mais de meio bilião de dólares em anúncios na televisão. É uma média de 5,5 milhões de dólares por dia.

Quem vai beneficiar com as desistências?

A retirada dos candidatos considerados moderados pode favorecer uma alternativa sólida a Bernie Sanders mas ainda não é claro como se vai comportar o eleitorado composto pelos apoiantes dos desistentes Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Tom Steyer. Os seguidores de Buttigieg, que seguia em terceiro lugar, apontaram Sanders e Joe Biden como opção de acordo com estudos de opinião.

