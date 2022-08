Cinco departamentos do sul do país estão em alerta laranja esta segunda-feira.

França

Sul de França com nova vaga de calor esta semana

Uma nova onda de calor deverá atingir o sul de França esta segunda-feira antes de se deslocar para o norte na terça e quarta. As temperaturas vão variar entre 35 e 39 graus durante o dia e as noites serão quentes.

Cinco departamentos do sul do país estão em alerta laranja esta segunda-feira: Ardèche, Drôme, Gard, Pyrénées-Orientales e Vaucluse. Gard poderá atingir os 39 graus.

Estes devem passar por um "novo episódio de onda de calor cuja intensidade e duração serão inferiores às do episódio anterior", disse a Meteo-France no boletim de domingo.

Os outros dez departamentos do sudeste de França foram colocados em alerta amarelo.

Tal como no Grão-Ducado, o pico de calor no geral em todo a França é esperado na quarta-feira com temperaturas máximas iguais ou superiores a 35 graus e picos de 39 ou 40 graus no sudoeste.

Este pico deverá ser "breve em muitos departamentos", de acordo com Steven Testelin, meteorologista no Météo France.

O instituto recomenda que idosos, pessoas com doenças crónicas ou problemas de saúde mental, pessoas que tomam regularmente medicação, e pessoas isoladas sejam vigiadas.

A desidratação ou insolação (febre, pele quente, vermelha e seca, dores de cabeça, náuseas) pode também afetar os desportistas e as pessoas que trabalham ao ar livre.

A França viveu este ano o seu mês de julho mais seco desde que as medições começaram em agosto de 1958, confirmou a Météo France.

Toda a Europa Ocidental enfrentou uma seca histórica em julho e duas ondas de calor em apenas um mês, durante as quais se deflagraram incêndios florestais devastadores no departamento de Gironde.

