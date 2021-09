No cantão de Glarus, na Suíça, é possível votar sendo maior de 16 anos desde 2007. O debate para que se torne um direito nacional está novamente aberto e deverá ser votado em referendo.

Votar aos 16 anos? Na Suíça está reaberto o debate

Numa Europa cada vez mais envelhecida, o desiquilíbrio democrático deverá acender o debate do direito ao voto a maiores de 16 anos num futuro próximo e em mais países. Atualmente, na Suíça, a discussão ocorre em vários cantões, mas também no Parlamento Federal em Berna.



A Áustria foi o primeiro país europeu a dar a oportunidade de voto a jovens de 16 anos. Na Alemanha, alguns dos estados federais incluíram os maiores de 16 anos ao acesso ao voto. A Bélgica aprovou em 2021 que os jovens desta faixa etária vão ser autorizados a votar nas eleições europeias a partir de 2024, juntando-se assim à Áustria e a Malta que já o haviam permitido.



Na Suíça a discussão não é nova. Foi em 2007 que o socialista Michael Pesaballelembra, na altura com 20 anos de idade, reivindicou na assembleia cantonal (Landsgemeinde, em alemão) de Glarus que a idade necessária para votar fosse reduzida para 16 anos.

Segundo a Swissinfo, na altura o jovem político não contava reunir uma maioria. No entanto, com o passar do tempo e o apoio de Marianne Dürst, então membro do governo cantonal, a assembleia aceitou a proposta, numa votação renhida.

Glarus passaria a ser o primeiro e único cantão suíço com o direito ativo de votar e eleger representantes a partir dos 16 anos de idade. Manteve o direito de voto passivo - o direito de ser eleito para um cargo político - reservado aos maiores 18 anos de idade e, apesar de se esperar que outros cantões lhe seguissem os passos, tal não aconteceu.

Em 2008 e 2017, o direito de voto aos 16 anos foi descartado pelo parlamento. Mas a Swissinfo nota que nos últimos três anos tem havido uma movimentação ao redor da questão, particularmente nos cantões de Vaud, Basileia-cidade, Genebra, Valais, Neuchâtel, Zurique, Berna, Uri, Zug e Lucerna.

Em 2020, o Conselho Nacional aceitou uma intervenção parlamentar de Sibel Arslan, do Partido Verde da Basiléia, que abriu caminho para que se desse início à elaboração de uma emenda constitucional que poderá vir a permitir que cerca de 130 mil jovens votassem. Conselho de Estados (Senado) responsável pela avaliação preliminar, deu continuidade.

O projeto deve ser submetido a referendo nacional, mas até hoje o direito de voto aos 16 anos sempre encontrou resistência popular. No ano passado, a população do cantão de Neuchâtel rejeitou a proposta com 60% dos votos. Nos dois cantões mais populosos, Berna e Zurique, defendem-se posições opostas.

O governo de Zurique é a favor, mas o governo de Berna é contra, sendo que o governo cantonal de Zurique, destaca o “desequilíbrio geracional” que está a surgir na política suíça. Atualmente, a idade média dos eleitores é de 57 anos e, de acordo com os cálculos do grupo de reflexão [think tank] liberal Avenir SuisseLink externo, subirá para mais de 60 anos até 2035.

A Suíça aprovou o sufrágio feminino em 1971, após uma longa luta. Em 1991, reduziu a idade mínima de voto de 20 para 18 anos. Apenas um pequeno número de comunas e cantões permite que os estrangeiros que vivem na Suíça votem, e somente Glarus concede o direito de voto a partir dos 16 anos de idade.

