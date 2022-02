Os bares e restaurantes deixarão de ser obrigados a fechar às 23h e já não serão necessários os medidores de temperatura.

Covid-19

Suécia também vai levantar restrições a partir de 9 de fevereiro

AFP O governo sueco anunciou esta quinta-feira que irá levantar quase todas as medidas de combate à covid-19 a partir de 9 de fevereiro, face a uma pandemia que entrou numa "nova fase" com a variante Omicron, mais contagiosa mas aparentemente menos severa.

Entre as medidas que serão levantadas, os bares e restaurantes deixarão de ser obrigados a fechar às 23h e já não serão necessários os medidores de temperatura.



Portugal pode começar a levantar restrições já em fevereiro, avançam especialistas O país está atualmente a atingir o pico da vaga Omicron e vários especialistas preveem que a imunidade adquirida pelas vacinas e pela infeção permita começar a pensar num alívio de grande parte das medidas atuais, mas feito de forma gradual.

Além disso, a exigência do certificado de vacinação para locais públicos será removida e deixará de ser recomendado o uso de uma máscara nos transportes públicos.

"A pandemia não acabou, mas estamos a entrar numa fase completamente nova (...), o conhecimento melhorou (...), vários estudos mostram que a Omicron leva a uma doença menos grave", disse a primeira-ministra Magdalena Andersson, numa conferência de imprensa.

Embora a variante Omicron tenha causado um surto de infeções na Suécia, isso não se traduziu num aumento das admissões hospitalares para formas graves da doença, num país onde a população está amplamente vacinada (mais de 83% da população com mais de 12 anos de idade recebeu duas doses de vacina até à data, e 49,4% três doses).

Embora "a avaliação global mostre que podemos começar a voltar ao normal", o governo "continuará vigilante sobre o desenvolvimento da pandemia", disse a ministra da Saúde, Lena Hallengren.

Países europeus são os que mais reduzem restrições. Quais os que recuam? Em contracorrente estão a Alemanha - que decidiu manter várias restrições devido ao aumento das infeções -, a a Itália, que tem aumentado as situações em que exige a apresentação do certificado durante a vaga da variante Omicron.

O regresso ao trabalho presencial será gradual, como será o caso dos cursos do ensino superior.

A recomendação de permanecer em casa em caso de sintomas permanece, tal como as restrições à entrada de estrangeiros (passe de vacinação ou teste negativo para a União Europeia, teste negativo para o resto do mundo).

Algumas recomendações permanecerão para os não vacinados, tais como evitar multidões em espaços fechados.

Suíça entra em fase endémica e planeia levantar todas as restrições “Claro que a pandemia ainda não acabou, mas podemos ver a luz ao fundo do túnel”, disse hoje o Presidente suíço, Ignazio Cassis. A partir cde amanhã termina a quarentena para casos de contacto e a obrigação de teletrabalho.

O número total de mortos desde o início da pandemia atingiu 16.028 na Suécia, de acordo com os últimos números, dentro da média europeia, mas significativamente mais elevado do que nas vizinhas Noruega, Finlândia e Dinamarca.

Na terça-feira, a Dinamarca tornou-se o primeiro país da UE a levantar quase todas as restrições relacionadas com o coronavírus. Seguiu-se a vizinha Noruega, onde o primeiro-ministro Jonas Gahr Store disse que a sociedade tinha de "viver com o vírus".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.