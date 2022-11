Decisão deverá acontecer depois da adesão à NATO.

Tensão nuclear

Suécia pronta a considerar armas nucleares no seu território

Redação Decisão deverá acontecer depois da adesão à NATO.

A Suécia está pronta a considerar a instalação de armas nucleares no seu território assim que aderir à Aliança Atlântica (NATO), disse o novo Primeiro-Ministro, Ulf Kristersson, em conferência de imprensa conjunta com a homóloga finlandesa Sanna Marin.

"Não devemos estabelecer quaisquer condições", disse Marin em Helsínquia. "Decidimos que não queremos fechar nenhuma porta", disse. "Receberá de mim exatamente a mesma resposta que a Primeira-Ministra finlandesa", disse Kristersson. "É natural que a Suécia e a Finlândia atuem em conjunto nesta matéria e temos de seguir as mesmas formalidades", acrescentou o líder sueco.

A Dinamarca e a Noruega, ambos membros da NATO, recusaram aceitar que potências estrangeiras criassem armas nucleares ou bases permanentes no seu território.



Até agora, 28 dos 30 Estados membros da NATO ratificaram a adesão da Suécia e da Finlândia. Apenas a Hungria e a Turquia têm ainda de dar a sua aprovação final.

Kristersson falou por telefone com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, na quarta-feira, enquanto a Suécia tenta convencer Ancara a aprovar a sua adesão. O presidente turco tem ameaçado, desde meados de maio, bloquear a adesão dos dois países nórdicos, acusando-os de protegerem combatentes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e das Unidades de Protecção Popular (YPG) - considerados terroristas por Ancara.

Erdogan advertiu que o parlamento turco não ratificaria a adesão dos dois Estados até que os pedidos de extradição de Ancara fossem satisfeitos.

O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, será recebido na Turquia esta semana, a 4, para discutir a ratificação final, avançou um alto funcionário turco à AFP.



