Uma mulher grávida de origem africana foi forçada por dois seguranças a abandonar o metro da capital sueca. Segundo o jornal inglês The Guardian as autoridades já abriram uma investigação ao caso, após o vídeo ter-se tornado viral nas redes sociais.

Suécia: Mulher grávida de origem africana forçada por seguranças a sair do metro

Uma mulher grávida de origem africana foi forçada por dois seguranças a abandonar o metro da capital sueca. Segundo o jornal inglês The Guardian as autoridades já abriram uma investigação ao caso, após o vídeo ter-se tornado viral nas redes sociais.

Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais mostra dois seguranças a forçarem uma mulher de origem africana grávida a abandonar o metro na capital sueca. O caso deu-se na estação de Hötorget na quinta-feira passada e está a despoletar acusações de racismo.



Segundo o The Guardian a polícia sueca está a investigar o caso e os dois seguranças já foram suspensos pela empresa operadora do metro, a SL. Os dois homens são acusados de má conduta e ataque físico à mulher. "Há vários vídeos feitos com telemóvel que foram postados e que sugerem que os seguranças exerceram demasiado autoridade", referiu um responsável pela SL à estação pública sueca, SVT.

Por outro lado, a estação de rádio SR falava também em "resistência violenta" da mulher, cita o jornal inglês. O vídeo tornou-se viral com os internautas a criticarem a postura dos homens perante a mulher, que trazia também uma criança mais pequena pela mão. O vídeo foi partilhado na conta de Instagram de uma ativista sueca Lovette Jallo, da @action4humanity_s. Na legenda Lovette fala em "tratamento com base na raça e má conduta" dos seguranças. "Tudo o que posso fazer é esperar que o bebé esteja bem", acrescenta.



Segundo a operadora do metro a mulher viajaria sem título de transporte, à qual foi passada uma multa que terá posteriormente recusado a pagar. Segundo a empresa, quando lhe foi pedido que abandonasse a carruagem, a mulher terá começado a gritar e oferecido resistência, e acrescenta que os guardas têm autoridade para "rejeitar ou apreender pessoas que estão a perturbar a ordem pública". No mesmo sentido, a empresa privada que emprega os seguranças afirmou que tirar pessoas das carruagens durante uma investigação é um "procedimento comum", mas recusou-se a fazer mais comentários sobre este caso em particular.



Mas várias testemunhas contaram uma história diferente aos media suecos: que os guardas agarraram na mulher após esta ter dito que teria um bilhete válido mas não o conseguia encontrar, e mesmo tendo dito que estaria cansada e com dores os indivíduos forçaram a sua saída da carruagem.

Após o sucedido, em declarações ao jornal Expressen, a mulher, com oito meses de gestação, contou que encontrou o bilhete e que foi assistida no hospital por duas vezes após o incidente para saber se estava tudo bem com o bebé.



