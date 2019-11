O Ministério Público sueco anunciou esta terça-feira o encerramento da investigação preliminar por violação contra o fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, que está preso em Londres e para quem os Estados Unidos pedem a extradição.

Suécia deixa cair investigação a Julian Assange por alegada violação

"A queixosa apresentou um relato credível e fiável, as suas explicações são claras, longas e detalhadas. Mas acredito que as provas perderam força e que não há razões para continuar a investigação", disse a procuradora Eva-Marie Persson à imprensa. Prosseguir a investigação e interrogar Assange não significaria uma mudança "decisiva" na situação probatória, o que não é suficiente para suscitar uma acusação, sublinhou a investigadora do Ministério Público.



Persson ordenou em maio a reabertura do caso, iniciado em 2010 e encerrado em 2017, depois de Assange, que recebeu asilo na embaixada do Equador durante vários anos, ter sido entregue pelo atual governo equatoriano às autoridades britânicas que estudam um pedido de extradição dos Estados Unidos.

Em junho, a justiça sueca rejeitou o pedido de emissão de um mandado europeu de captura por considerar que este seria desproporcionado, uma vez que uma investigação criminal era suficiente. No entanto, o Ministério Público continuou a investigação e interrogou sete testemunhas.

Assange foi condenado em maio por um tribunal britânico a 50 semanas de prisão por violação das condições de liberdade condicional em 2012 e enfrenta o pedido de extradição para os Estados Unidos com um julgamento a realizar em fevereiro, no qual corre o risco de ser condenado a 175 anos de prisão por acusações como espionagem e publicação de documentos classificados.

O Ministério Público sueco emitiu um mandado europeu de captura em novembro de 2010 para Assange, que foi preso um mês depois em Londres, e a partir daí começou um processo judicial que culminou em junho de 2012, quando a Suprema Corte reafirmou a extradição para a Suécia e o jornalista se refugiou na embaixada do Equador.

O julgamento sueco contra Assange, que se declara inocente e não foi formalmente acusado, foi rodeado de controvérsia sobre a solidez das queixas e os motivos dos queixosos, fugas para os meios de comunicação social, substituições de procuradores e reabertura de um processo que inicialmente tinha sido reduzido a um delito.

