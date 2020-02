A demissão surge em plena crise política nacional por causa de uma aliança regional com a extrema direita.

Sucessora de Merkel na CDU demite-se

Lusa A demissão surge em plena crise política nacional por causa de uma aliança regional com a extrema direita.

A sucessora de Angela Merkel na liderança dos democrata-cristãos na Alemanha, Annegret Kramp-Karrenbauer, anunciou hoje que vai abandonar o cargo e não será candidata a chanceler nas próximas legislativas, disse à Agência France Presse (AFP) uma fonte partidária.

Kramp-Karrenbauer disse numa reunião da liderança da União Democrática Cristã (CDU) que "não pretende ser candidata à chancelaria alemã", acrescentou a fonte, em plena crise política nacional por causa de uma aliança regional com a extrema direita.

Segundo o jornal Bild, citado pela agência EFE, Annegret Kramp-Karrenbauer frisou que a presidência do partido e a candidatura a chanceler "devem estar nas mãos da mesma pessoa".

Por outro lado, Kramp-Karrenbauer, que além de presidir à CDU é ministra da Defesa, disse que pretende permanecer neste cargo enquanto tiver o apoio do partido e do grupo parlamentar.

Na semana passada, Thomas Kemmerich, eleito pelo Partido Liberal (FDP) para governador do estado da Turíngia, disse que iria dissolver o parlamento regional, após ter chegado ao cargo de uma forma que abalou a Alemanha, com o apoio da CDU e também do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

A decisão decorreu da perturbação causada pela sua eleição, que o tornou o primeiro governador de um estado regional, na história da Alemanha pós II Guerra Mundial, a chegar ao poder com o apoio de um partido de extrema-direita.

A demissão de AKK - como também é conhecida - deixa um ponto de interrogação no futuro político da Alemanha, quando Angela Merkel, abandonar o cargo de chanceler, no próximo ano. A Bloomberg avança que Annegret Kramp-Karrenbauer foi escolhida por Merkel para garantir a continuidade e travou uma fação da CDU que pretendia mais apoio aos negócios e menos às questões sociais e ambientais, desafio que deverá voltar a colocar-se com a demissão de AKK.



Com Contacto