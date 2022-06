O emigrante, de 47 anos, estava a trabalhar na renovação de uma casa tradicional em Verbier quando o acidente fatal ocorreu.

Acidente trabalho

Suíça. Trabalhador português morre soterrado em obra

Redação O emigrante, de 47 anos, estava a trabalhar na renovação de uma casa tradicional em Verbier quando o acidente fatal ocorreu.

A polícia do cantão de Verbier, na Suíça está a investigar as causas do acidente de trabalho onde um emigrante português perdeu a vida na sexta-feira passada.



O português, de 47 anos, residente em Bas-Valais estava a trabalhar na renovação de uma moradia tradicional em Verbier, antigos celeiros construídos em pedra e madeira, quando uma parede de pedra desabou pelas 9h00 da manhã.

Trabalhador da construção civil morre em acidente de trabalho em Ell O Ministério Público ordenou uma investigação.

O trabalhador encontrava-se no interior de uma escavação na obra, tendo as grandes pedras atingido o local ferindo-o com gravidade e deixando-o parcialmente soterrado, como indica o comunicado policial de Verbier.

“Apesar da rápida intervenção dos serviços de emergência, o trabalhador não resistiu aos ferimentos no local do acidente”, lê-se no comunicado. Uma investigação está já em curso.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.