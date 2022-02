"Estamos extremamente felizes. O povo compreendeu que a saúde é mais importante do que os interesses económicos", disse Stefanie de Borba da Liga do Cancro.

Referendo

Suíça proíbe publicidade ao tabaco para adolescentes

Redação "Estamos extremamente felizes. O povo compreendeu que a saúde é mais importante do que os interesses económicos", disse Stefanie de Borba da Liga do Cancro.

Cerca de 54% do eleitorado suíço aprovou proibir a publicidade ao tabaco acessível a crianças e adolescentes, este domingo.

"Estamos extremamente felizes. O povo compreendeu que a saúde é mais importante do que os interesses económicos", disse Stefanie de Borba da Liga do Cancro. O país alpino, onde cerca de uma em cada quatro pessoas fuma, teve até agora uma legislação muito permissiva sobre a publicidade ao tabaco, sobretudo devido ao lobby muito forte das maiores empresas de tabaco do mundo, que aí têm a sua sede.

A nível nacional, apenas os anúncios de rádio e televisão e os que visam especificamente menores são actualmente proibidos.

Imprensa, cartazes, Internet

Embora alguns cantões já tivessem endurecido as suas regras e uma nova lei devesse entrar em vigor em 2023, os grupos anti tabaco sentiram que era necessária uma acção muito mais decisiva para proteger os jovens, e lançaram uma iniciativa popular.

O texto apela à proibição de toda a publicidade ao tabaco onde as crianças e os jovens a possam ver, por exemplo na imprensa, em cartazes ou na Internet, no cinema ou em eventos. As mesmas regras devem aplicar-se aos cigarros electrónicos.

A publicidade dirigida apenas a adultos, por exemplo, em e-mails, continuará a ser permitida.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.