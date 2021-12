As autoridades do país estão a estudar o encerramento de algumas atividades comerciais e o regresso do teletrabalho para conter a subida de casos de covid-19.

Pandemia

Suíça pondera confinamento parcial para travar o aumento de infeções

A Suíça poderá avançar em breve para um confinamento parcial. As autoridades do país estão a ponderar novas medidas para travar o aumento de infeções e casos de covid-19. O encerramento de restaurantes e ginásios ou o teletrabalho obrigatório são algumas das medidas em cima da mesa, segundo a agência Bloomberg.

O Governo e as autoridades regionais estão a discutir as opções para poderem decidir rapidamente caso a situação sanitária se deteriore ainda mais.

Uma das opções seria permitir a entrada em restaurantes e museus e outros locais públicos fechados apenas àqueles que foram vacinados ou que recuperaram do vírus e pedir um teste negativo adicional nas discotecas e bares - à semelhança do que acontece, por exemplo, em Portugal.

A outra opção seria efetivamente um confinamento parcial, com o encerramento de restaurantes, ginásios e discotecas. A possibilidade de um encerramento mais amplo foi também discutida, adianta a agência.

Esta discussão acontece numa altura em que a Suíça, com uma população de cerca de 8,5 milhões de habitantes, reportou até à passada sexta-feira quase 70.000 novos casos desde há uma semana. A pressão nos serviços de saúde também tem crescido e o Governo convocou, entretanto, as forças armadas para ajudar os hospitais nos cuidados aos doentes, transporte e vacinação.

No início desta semana, o Governo também alargou o uso de máscaras e da apresentação dos certificados covid, e exortou as pessoas a trabalharem a partir de casa.



Recorde-se que desde 6 de dezembro há igualmente novas exigências para quem chega a território suíço. Qualquer pessoa que entre no país é obrigada a apresentar um teste PCR negativo e a submeter-se a um segundo teste quatro a sete dias após a sua chegada. As autoridades decidiram, no entanto, levantar a quarentena obrigatória para os viajantes que partissem de Portugal.