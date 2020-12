As restrições só entram em vigor nos cantões mais afetados. Nos restantes, lojas, restaurantes e bares podem manter a porta aberta até às 23h.

Suíça encerra comércio e hotelaria mais cedo

Sem conseguir controlar a propagação do novo coronavírus, a Suíça decidiu encerrar o comércio e a hotelaria às 19h. A medida excepcional não vigora em todo o território. Os cantões que demonstrem que a taxa de reprodução do SARS-CoV-2 é inferior a 1 e que a incidência de infeção é inferior à média nacional durante, pelo menos, uma semana vão estar autorizados a alargar o horário até às 23h.

As restrições, decididas e comunicadas após discussões entre o Governo e as autoridades locais, também afetam eventos e atividades culturais, restringidas, agora, a grupos de cinco pessoas. Entram em vigor no sábado e vigoram até 22 de janeiro.

"O nível de infeções com o coronavírus continua elevado e em alguns cantões está novamente a aumentar", disse o chefe do Executivo, citado pela Reuters. "Os hospitais estão próximos dos seus limites e o pessoal de saúde está sob pressão. A situação é perturbadora".

Descontrolo

Num equilíbrio entre a economia e a saúde pública, o país foi dos últimos a adoptar o uso de máscara obrigatório nos espaços fechados. Esta sexta-feira, as autoridades comunicaram 5.136 novos casos e mais 106 mortes na Suíça e no vizinho principado do Liechtenstein.

Tal como aconteceu no Luxemburgo, depois de um aparente controlo do surto na primavera, a situação tem vindo a agravar-se desde novembro.

