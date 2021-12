A partir de hoje, quem chega de Portugal, mesmo estando vacinado ou recuperado, tem de apresentar um teste PCR negativo à chegada à Suíça. Os viajantes devem ainda realizar um segundo teste entre o 4º e 7º dia após o regresso, informa a embaixada de Portugal. A quarentena foi anulada.

Suíça anula quarentena à chegada ao país. Quem vem de Portugal tem de ter teste

A partir deste sábado, fica sem efeito, na Suíça, a obrigatoriedade de quarentena à entrada no país para pessoas vacinadas contra a covid-19. No entanto, quem chegar, mesmo vacinado ou recuperado, com mais de 16 anos, tem de apresentar testes PCR negativos, realizados até 72 horas antes.

Logo após o anúncio da retirada da quarentena, a partir de hoje, a Embaixada de Portugal na Suíça publicou nas redes sociais as novas regras de prevenção da covid-19, a quem chega ao país, que entram também hoje em vigor.

"As Autoridades suíças decidiram eliminar, a partir do dia 4 de dezembro 0h00, a quarentena à chegada a Suíça. Novas medidas preventivas foram introduzidas, que entram em vigor nessa mesma data: todas as pessoas provenientes de Portugal, incluindo as pessoas vacinadas ou recuperadas, têm que apresentar um teste PCR negativo e deverão fazer um segundo teste, PCR ou antigénio, entre o 4° e o 7° dia na Suíça", indica a Embaixada de Portugal. "Todos os testes são à custa dos passageiros envolvidos", avisa ainda.



Estas novas medidas aplicam-se aos passageiros oriundos de Portugal, mas também de outros países.

O anúncio, da anulação da quarentena e das novas medidas, feito ontem em conferência de imprensa, pelo ministro da Saúde, Alain Berset, e visa “salvar” a estação do inverno, crucial para a indústria do turismo suíço, muito ligada à hotelaria, restauração e setor de esqui.



Países de "risco": entrada proibida

O país decidiu ainda proibir a entrada de pessoas não vacinadas que viajem a partir de um país ou região do espaço Schengen considerado “de risco” pelas autoridades suíças, com exceção das cerca de 340.000 pessoas de países vizinhos (Alemanha, França, Itália, Liechtenstein) que trabalham na Suíça todos os dias.

O Conselho Federal quer “prevenir o mais possível a importação da variante” Ómicron da covid-19, que já foi detetada no país, mas ainda de forma muito esporádica.

Viajantes. Teste PCR obrigatório

“Todas as [outras] pessoas que entrarem no território, inclusivamente as vacinadas e as que tiveram a doença e se curaram, devem ser testadas”, de acordo com as novas regras, que entram em vigor no dia 4 de dezembro.

A realização de um segundo teste, PCR ou de antigénio, entre o quarto e o sétimo dia após a sua chegada visa "garantir a deteção de pessoas que foram infetadas mesmo antes de partir ou durante a viagem”, explicou o ministro da Saúde, Berset. Veja aqui as novas imposições para os viajantes.

Com Lusa

