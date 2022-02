Num referendo este domingo, 57% dos eleitores do país concordaram em proibir a publicidade ao tabaco acessível a crianças e adolescentes.

Suíça aceita banir quase por completo a publicidade ao tabaco

Os eleitores suíços concordaram este domingo em referendo banir a quase totalidade da publicidade ao tabaco no país. Esta é uma decisão inédita, dado que em anteriores referendos os eleitores costumavam defender os interesses económicos do país.

No sufrágio deste domingo, 57% concordaram assim em proibir a publicidade ao tabaco acessível a crianças e adolescentes. "O povo compreendeu que a saúde é mais importante do que os interesses económicos", disse Stefanie de Borba, da Liga Contra o Cancro à AFP.

O texto apela à proibição de toda a publicidade ao tabaco onde as crianças e os jovens a possam ver, por exemplo na imprensa, em cartazes ou na Internet, no cinema ou em eventos. As mesmas regras devem aplicar-se aos cigarros eletrónicos. A publicidade que visa apenas adultos, por exemplo em emails, deverá continuar a ser permitida.



A votação é "uma mudança de paradigma para as autoridades federais, que durante demasiado tempo aceitaram que a política de saúde preventiva está sob o controlo das grandes empresas", disse à AFP Pascal Diethelm, chefe da associação OxyRomandie, que visa prevenir e combater o tabagismo.

A nível nacional, apenas os anúncios de rádio e televisão e os que visam especificamente menores são atualmente proibidos. E embora alguns cantões já tivessem endurecido as regras e com a entrada de uma nova lei mais restritiva em 2023, os grupos anti-tabaco sentiram que era necessária uma ação mais decisiva para proteger os jovens, tendo lançado uma iniciativa popular.

Depois do sufrágio, o Ministro da Saúde Alain Berset confirmou que o Parlamento vai agora elaborar uma lei para implementar a iniciativa, que não se espera que entre em vigor este ano.

"Ditadura do politicamente correto"

Os opositores, incluindo o governo federal e o parlamento, tinham argumentado que a iniciativa ia longe demais, falando numa tendência higiénica que impregna as sociedades atuais. "Estamos hoje a falar de cigarros, vamos falar de álcool e carne. Estou aborrecido por viver numa sociedade onde queremos esta ditadura do politicamente correto onde tudo tem de ser regulado", disse Philippe Bauer, membro da Câmara Alta suíça (Partido Liberal-Radical), à televisão pública suíça RTS.

As suas preocupações ecoam as da Philip Morris International (PMI), a maior empresa mundial de tabaco, que, tal como a British American Tobacco e a Japan Tobacco, tem a sua sede na Suíça e ajudou a financiar a campanha do "não". "A liberdade individual está num declive escorregadio", disse um porta-voz do PMI à AFP no domingo, exortando as autoridades a assegurar que a publicidade destinada a adultos continue a ser permitida.

A Suíça paga um preço elevado relacionado com consumo de tabaco, com 9.500 mortes por ano relacionadas com o tabagismo para uma população de 8,6 milhões de pessoas.



Com cerca de um fumador em cada quatro pessoas, o país tem tido até agora uma legislação muito permissiva sobre a publicidade ao tabaco, sobretudo devido ao lobby muito forte das maiores empresas de cigarros do mundo, que têm lá a sua sede.

Sem direitos para os primatas

Os eleitores do cantão de Basel-Stadt, conhecidos pelas suas empresas zoológicas e farmacêuticas, rejeitaram por quase 75% uma proposta de concessão de direitos básicos aos primatas. Mas no geral 79% dos suíços rejeitaram proibir os testes em animais e humanos, em linha com anos anteriores. Mas desta vez a taxa de rejeição foi mais elevada.

Nenhum dos partidos apoiou a proibição, que, segundo o Governo, teria tido consequências graves não só para a saúde mas também para a economia, num país onde o setor químico e farmacêutico é responsável por pouco mais de metade das exportações.

De acordo com as autoridades, a legislação suíça é uma das mais rigorosas do mundo em matéria de testes em animais, incluindo a proibição de testes de produtos cosméticos.

Num outro referendo também este domingo, mais de 54% dos suíços também rejeitaram uma lei que previa medidas de apoio adicionais para os meios de comunicação face à queda das receitas publicitárias.

