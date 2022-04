É dos gatos mais famosos do mundo, com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, mas também ele teve de fugir da guerra no seu país. Agora pode ser eleito o Blogger mundial do ano, em Cannes, destronando os maiores influenciadores humanos.

Stepan, o gato refugiado ucraniano que está nomeado para os Óscares dos influencers

Stepan, que vivia com a dona em Kharkiv, é uma das maiores estrelas felinas de estimação do Instagram e Tik Tok.

Stepan, que vivia com a dona em Kharkiv, é uma das maiores estrelas felinas de estimação do Instagram e Tik Tok. Antes da invasão russa, as fotos que publicava nas redes sociais, sempre com um ar “blasé”, e com um cocktail ou copo de vinho, conquistaram mais de 1,1 milhão de seguidores em todo o mundo. Fugiu da guerra e está refugiado no sul de França.



Por já ter angariado 10 mil dólares para os seus companheiros e outros animais abandonados na Ucrânia, Stepan está nomeado para o blogger mais influente do ano, no mundo, pelo certame do World Blogger Awards, tido como os Óscares dos influencers, que decorre entre 18 e 19 de Maio, em Cannes.

Ao lado das maiores influenciadoras do globo, estará o gato Stepan. Não só pela solidariedade para com os animais ucranianos mas também porque a edição deste ano do evento é dedicada a ajudar a Ucrânia.

A fama deste gato, de 13 anos, é tal que até as marcas de alta costura, como a Valentino, o contrataram para publicar as suas peças. E lá aparecia Stepan, com uma clutch da luxuosa marca e um copo glamoroso.

Mas os russos decidiram invadir o seu país, a Ucrânia e, tal como milhares da sua espécie, e outros animais teve de fugir da invasão russa, ao colo da sua dona, Anna. Uma fuga repentina e perigosa, ao som de sirenes contada também nas suas publicações online com emoções e imagens bem distintas daquelas que desde há dois há anos publica e o tornaram famoso. Graças aos contactos da dona, Stepan conseguiu refúgio no sul de França, onde vive agora desde a fuga no final de fevereiro.

"A 24 de Fevereiro, de manhã cedo, estávamos a dormir em casa. Às 5 da manhã, ouviu-se alguma explosão, e eu nem sequer percebi o que era. Passado algum tempo, meia hora depois, houve mais explosões, as janelas tremeram. Eu saltei e compreendi que algo terrível estava a acontecer! O ataque e o bombardeamento de Kharkiv (especialmente na Saltovka Norte, onde vivemos). Percebemos que a guerra tinha chegado à nossa casa", conta a dona de Stepan no instagram.

Todas as casas em redor arderam numa semana, "por milagre a nossa não", mas ao oitavo dia foi atingida. Estiveram refugiados num buncker por uma semana, até iniciar viagem de comboio para Lviv, com a ajuda de voluntários da cidade e dali seguir até à Polónia. A fuga de Stepan junto com outros milhares de ucranianos e seus animais de estimação. Graças à ajuda da Associação de Bloggers do Mónaco conseguiram conseguiram então chegar ao Mónaco.

Desde o início da guerra e até voltar às redes sociais devido aos dias de fuga e à tristeza, milhares de admiradores iam escrevendo nas suas páginas procurando por ele, preocupados com o seu desaparecimento e sua vida.

Stepan regressou ao ativo, mas o número de publicações é bem mais reduzido. Agora, a grande preocupação é angariar donativos para as associações e organizações que na Ucrânia resgatam e cuidam dos animais abandonados pelos donos, feridos e deprimidos.

Em pouco tempo Stepan conseguiu já doar 10 mil dólares e pretende continuar a recolher fundos, ao mesmo tempo que pede o fim da guerra. Com a candidatura ao Óscar dos influencers a sua fama chega mais longe.

