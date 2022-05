O gato mais famoso da Ucrânia, com mais de um milhão de seguidores no Instagram e TikTok, também fugiu da guerra. Refugiado, angariou milhares de dólares para os animais do seu país. Foi agora distinguido em Cannes.

Stepan. Gato ucraniano eleito o maior influencer do mundo em Cannes

Paula SANTOS FERREIRA O gato mais famoso da Ucrânia, com mais de um milhão de seguidores no Instagram e TikTok, também fugiu da guerra. Refugiado, angariou milhares de dólares para os animais do seu país. Foi agora distinguido em Cannes.

De laço azul e amarelo, as cores do seu país, o gato Stepan recebeu na quinta-feira, em Cannes, o Prémio de Maior Influencer do mundo 2022, naquele que é considerado o Óscar da blogosfera e redes sociais.

Ao colo de Khaby Lame, outro influencer vencedor, o mais famoso gato ucraniano foi um dos protagonistas da glamorosa noite num evento que decorre no âmbito do Festival de Cinema de Cannes. Para os influencers e bloggers este é o momento mais aguardado do ano, dado que este é o prémio de maior prestígio mundial entregue aos melhores líderes de opinião do planeta.



E quinta-feira à noite, no luxuoso Hotel Martinez, na Croisette, lá esteve Stepan com a sua dona, Anna, aguardando ao lado dos restantes candidatos, todos humanos e muito famosos, o anúncio dos vencedores.

Milhões de admiradores

Antes da guerra eclodir no seu país natal, Stepan já era uma estrela do instagram e Tik Tok com mais de um milhão de seguidores em todo o mundo. Tudo graças à sua pose “blasée” sempre junto a um cocktail ou copo de vinho com que brindava os seus admiradores. Britney Spears é sua seguidora e até a casa de alta costura Valentino o contratou. Numa das imagens surge Stepan junto a uma clucth da marca de luxo e, claro, uma bebida.

A carreira deste gato de 13 anos, que residia com a sua dona Anna, em Karkiv, foi no entanto, interrompida com a invasão russa ao seu país. Tal como muitos outros animais teve de fugir das bombas ao colo da dona, numa longa viagem temerosa, até chegar à fronteira da Polónia. Ali, graças à ajuda de membros da organização destes prémios da blogosfera e redes sociais encontrou um refúgio em França.

Ajuda a animais e crianças

O desaparecimento súbito de Stepan das redes sociais, com o início da guerra e a fuga para França assustou os milhões de seguidores que durante dias postavam mensagens de receio e força nas suas páginas. Quando o gato ucraniano voltou a dar notícias, relatando a sua fuga nas palavras da sua dona, a alegria internáutica foi tal que a história foi noticiada pelo mundo.

Aproveitando a fama, Stepan decidiu auxiliar os seus que ficaram perdidos ou abandonados no seu país natal, tendo angariado cerca de 10 mil dólares para ajudar associações de animais na Ucrânia.

Agora, através das suas contas está a angariar fundos para ajudar também as crianças ucranianas vítimas da guerra. As receitas da cerimónia dos Prémios, na quinta-feira, revertem igualmente para esta causa humanitária em tempo de conflito armado, de apoio a “instituições de caridade ucranianas que fornecem assistência humanitária, educacional e psicológica a crianças”, como anunciou a associação World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) promotora dos prémios que este ano alertaram para “o valor da vida humana e da paz”.

Depois do evento, já em casa, Stepan publicou uma foto onde surge aninhado no sofá mas orgulhoso, ao lado do seu troféu. Enquanto a guerra continuar o famoso gato ucraniano pretende continuar a ajudar o seu país, ao mesmo tempo que não se cansa de pedir a paz.

